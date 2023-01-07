Çin Kovid-19 tedbirlerini ihlalden tutuklananları salıverecek
Kaynak: AA
Çin, Kovid-19 politikasındaki yön değişikliğinin ardından son 3 yılda salgın tedbirlerini ihlalden tutuklananları salıvereceğini bildirdi.
Hükümet, yerel yönetimlere, mahkemelere, emniyet güçlerine ve gümrük birimlerine gönderdiği talimatta Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların 8 Ocak'ta kaldırılmasının ardından, Kovid-19 bağlantılı adli kovuşturmaların sonlandırılmasını istedi.
Talimatta, salgın tedbirlerini ihlalden tutuklanan zanlıların, "zamanında ve uygun şekilde" salıverilmesi gerektiği belirtildi.
Sınırlarda karantina ve kontrol tedbirlerinin bundan böyle adli olarak ele alınmayacağının vurgulandığı talimatta, ilgili birimlerin hoşgörü ve cezalandırmama politikası izlemesi önerildi.
Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık'ta Kovid-19'un 8 Ocak 2023'ten itibaren "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele alınmasına son verileceğini bildirmişti. Söz konusu uygulama, yerel yönetimlere salgın tedbirlerine uyulması için adli yaptırım dahil sert tedbirler alma yetkisi tanıyordu.
Uygulama kapsamında karantinayı ihlal eden, yakın temasları konusunda yanlış bilgi veren veya sağlık görevlilerinden bilgi saklayan kişiler tutuklanıyor ve haklarında adli soruşturma başlatılıyordu.
- Çin Kovid-19 tedbirlerini ihlalden tutuklananları salıverecek
- Ukrayna Meclis Başkanı Stefançuk: Zafer bizim öncelikli hedefimiz
- ABD Temsilciler Meclisinin yeni başkanı McCarthy yemin ederek göreve başladı
- Yunanistan'dan Meriç Nehri kıyısına 140 kilometrelik çelik çit çekilecek
- Prens Harry, eşi Meghan ile tanışmadan önce "bağnaz" olduğunu söyledi
- Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda bir haftada yaklaşık 5 ton kokain ele geçirildi