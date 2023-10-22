Büyükelçi Cai, 31 ülkeden devlet ve hükümet başkanları, dışişleri bakanları ve üst düzey diplomatların katıldığı zirvede yaptığı konuşmada, Çin'in, İsrail ile Filistin arasında tırmanan çatışmadaki ağır sivil can kayıplarından ve insani krizden derin kaygı duyduğunu belirtti.

Çin: Filistin sorununda Arap ve İslam ülkelerinin meşru taleplerinin yanındayız

Uluslararası toplumun, İsrail-Filistin çatışmasına "objektif ve adil" yaklaşması ve çatışmayı sona erdirecek tedbirleri alması gerektiğini belirten Cai, Birleşmiş Milletlerin, Filistin sorununun çözümü için daha büyük ölçekte, etkin ve yetkili bir uluslararası konferansı en kısa sürede toplama çağrısında bulundu.

Cai, Çin'in sivillere zarar veren, uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemleri kınadığını belirterek askeri operasyonlara derhal son verilmesi ve insani yardım kanallarının açılması gerektiğini vurguladı.

İsrail-Filistin çatışmasının yeniden tırmanmasının bir kez daha Filistin sorununun görmezden gelinemeyeceğini kanıtladığını ifade eden Cai, İsrail ile Filistin arasında tekrar eden çatışmalardan çıkışın temel yolunun, iki devletli çözümünün uygulanması ve bağımsız Filistin devletinin kurularak Filistin ile İsrail'in barış içinde bir arada yaşamasının sağlanması olduğunu kaydetti.

Cai, Çin'in, Gazze'de savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesine yönelik çabalar için uluslararası toplumun ilgili taraflarıyla çalışmayı ve Filistin halkının meşru ulusal haklarına kavuşmasına, iki devletli çözümün uygulanmasına ve Orta Doğu'da kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasına desteğini sürdüreceğini sözlerine ekledi.