  • BIST
    114139
  • Dolar
    6,8549
  • Euro
    7,6988
  • Altın
    388,1060
İstanbul
21 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Van'da evleri hasar gören vatandaşlar deprem anını anlattı
Nijerya'da Türk ürünlerine büyük ilgi
Hakkari'de askeri araçla TIR çarpıştı!
Başkentte YKS sınavına girecek öğrenciler ile veliler ve görevlilere ulaşım ücretsiz olacak
Bakan Çavuşoğlu: Sudan halkının her zaman yanında olacağız
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Hedef transit liman ülkesi olmak
Danimarka Mahkemesi Kur'an-ı Kerim yakan siyasetçiye 3 ay hapis cezası verdi
İçişleri Bakanı Soylu'dan şehidimiz Eren Bülbül paylaşımı
AYM'den flaş YKS kararı
Çin ile Hindistan sınırında yeni gerilim
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 230'a çıktı
Esenyurt'taki sel baskına soruşturma açıldı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin raporuna tepki: ABD'nin terör örgütüyle işbirliğini teyit etmektedir
Güney Kore lideri Moon'dan Kuzey Kore'ye çağrı
ABD'de Kovid-19 salgınında korkunç bilanço
Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor
Türkiye'den net mesaj: Kimse Türkiye'siz bir oyun asla oynamaz
Bakan Kurum sel felaketleriyle ilgili açıklama: Zararlar telafi edilecek
Memur adayları dikkat! Kanun teklifi kabul edildi
IMF uyardı! İflas tehdidi büyük
Anayasa Mahkemesinden milletvekillikleri düşürülen Güven ve Farisoğulları hakkında karar
Rest çektiler: Pişman edeceğiz
Hindistan'da yıldırım isabet eden 23 kişi öldü
Fatih Terim, Jesse Sekidika'nın üstünü çizdi
25 Haziran 2020 Perşembe 18:35:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 18:35:00

Çin ile Hindistan sınırında yeni gerilim

ABONE OL

Çin'in, Çin ve Hint askerleri arasında çatışma yaşanan sınır bölgesinde Galwan Vadisi yakınlarındaki bir alana yeni yapılar inşa ettiği iddia edildi.

BBC'nin haberine göre, yeni uydu görüntüleri, geçen ay hiçbir yapının gözlenmediği bölgede Çin tarafından inşa edilmiş görünen teçhizat depoları, çadırlar ve depolama birimlerinin bulunduğunu ortaya koydu.

Uzay teknolojisi şirketi Maxar'dan alınan görüntülerin 22 Haziran tarihli olduğu belirtildi.

Hindistan ve Çin'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı 17 Haziran'da Çin tarafının Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) Hindistan tarafındaki Galwan Vadisi'nde bir yapı inşa etmeye çalıştığını bildirmişti.

BÖLGEDE GERİLİMİ YÜKSELTEN SÜREÇ

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Öte yandan haziran başında iki ülke dışişleri bakanlığı yetkililerinin sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı.

ÇİN İLE HİNDİSTAN ARASINDA GERİLİM

Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin konsensüse vardığını duyurmuştu.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de de Çin'in bölgedeki bir sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER