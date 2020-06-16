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16 Haziran 2020 Salı 11:42:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 11:59:00

Çin ile Hindistan arasında çatışma: Üç asker öldü

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Çin ile Hindistan arasındaki sınırda çıkan çatışmada Hindistan ordusundan üç asker hayatını kaybetti. Hindistan ordusu her iki taraftan da kayıplar olduğunu söylerken, Çin ise Hindistanlı askerleri ‘sınırı geçip Çinli yetkililere ateş açmakla' suçladı.

Dünyanın en uzun ve en sorunlu sınırlarından olan Çin ile Hindistan sınır hattında çıkan çatışmada Hindistanlı üç asker hayatını kaybetti.

Aksam.com.tr’nin RT’den aktardığı habere göre, Keşmir’in Galwan Vadisi’nde Çinli askeri birliklerle çatışmaya giren biri subay üç Hindistanlı asker öldü.

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, “İki ülke arasındaki tansiyonu düşürme amaçlı görüşmelerin sürdüğü bu dönemde gece boyu çatışma yaşandı. Her iki tarafında üst düzey askeri yetkilileri Galwan Vadisi’ndeki durumu kontrol altına almak için çalışıyor.” denildi.

ÇİN’DEN HİNDİSTAN’A SUÇLAMA: “ASKERLERİNİZ SINIRI GEÇTİ”

Yeni Delhi yönetiminin “üç askerlerini kaybettiklerini” açıklamasının ardından bir açıklama da Pekin’den geldi.

Hindistan askerlerinin Çin sınırını geçtiğini açıklayan Pekin yönetimi, “Sınırı geçerek Çinli personele ateş açtılar.” dedi.

MAYISTAN BERİ ASKERİ VARLIKLARINI ARTIRIYORLAR

Pakistan, Çin ve Hindistan arasında kalan Keşmir bölgesi, üç taraf arasında dönem dönem çatışmalara sahne oluyor. Keşmir’in Hindistan ile Çin arasında kalan Ladakh bölgesinde her iki ülkenin mayıs ayından bu yana askeri varlıklarını artırmalarından dolayı ara ara çatışmalar yaşanıyor.

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