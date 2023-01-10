VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Televizyon dizileri düşüşte
"Esnaf ve sanatkarlarımıza gerekli desteği sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz"
Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı helikopterde hayatını kaybedenlerin kanında yeniden inceleme yapılacak
Akşam Gazetesi Future&Trends dergisi 18. yılını 24 TV ve AKŞAM TV ortak yayınında taçlandırıyor
2022'de emekli olanlara yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek
Topkapı Sarayı'ndaki 165 yıllık Mecidiye Köşkü ilk kez ziyarete açılacak
TFF'de düzenli VAR eğitimi başladı
Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçlerinin Türkiye'nin de onayıyla tamamlanacağın...
MİT'e geçen yıl terör örgütleriyle ilgili 106 bin ihbar geldi
"Etkin bir medya ortamının oluşmasına katkı vermeyi sürdüreceğiz"
Bakan Çavuşoğlu: Afrika kıtasına çok daha fazla tahıl ve gübre gönderilmesi gerektiğine inanıyoruz
Başkan Erdoğan: Esnaf Destek Paketi'nin limitini 150 milyar liraya çıkarıyoruz
Çin, Güney Kore ve Japonya'ya vizeleri durdurdu
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan "nükleer üçlü" açıklaması
"TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk"
Mercedes-Benz'in satışları geçen yıl yüzde 1 düştü
Stoltenberg: AB ve NATO ortaklığını üst seviyeye taşımaya kararlıyız
Baykar, Bayraktar DİHA'nın test görüntülerini paylaştı
Rusya'dan 300 bin ton buğday taşıyan 2 gemi Pakistan'a ulaştı
Bakan Nebati: İstihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru bir ileri seviyeye taşındı
Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren tezahürat yapan 5 kişi hakkında hapis istemi
Kılıçdaroğlu'ndan 50 bin lira manevi tazminat kazandı
Ayrılsak da beraberiz
Yatırımları çantaya değil gayrimenkule
10 Ocak 2023 Salı 15:00:00 - Güncelleme:10 Ocak 2023 Salı 15:00:00

Çin, Güney Kore ve Japonya'ya vizeleri durdurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Pekin yönetimi, Güney Kore ve Japonya'nın Çin'den gelen yolculara uyguladığı Kovid-19 tedbirlerine karşılık, bu ülke vatandaşlarına vize vermeyi durdurduğunu bildirdi.

Çin'in Güney Kore Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, iş, turizm, sağlık, üçüncü ülkeye geçiş ayrıca genel ve özel işler için yapılan vize başvurularının askıya alındığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu kararın, "Güney Kore'nin ayrımcı giriş kısıtlamaları nedeniyle alındığı" ifade edildi.

Japon haber ajansı Kyodo da turizm sektöründen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Çin'in Japonya vatandaşlarına da vize vermeyi durdurduğunu bildirdi. Haberde, hükümetin Çinli yolculara yönelik tedbirleri duyurmasının adından, Çin'in Japonya Büyükelçiliğinin hiçbir vize başvurusunu kabul etmediği aktarıldı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in kararından "üzüntü duyduklarını" belirterek, "Hükümetin karantina tedbirlerini güçlendirme kararı bilimsel ve objektif gerekçelere dayanmaktadır. Çin tarafı ile yakın iletişimi sürdürerek, hükümetimizin pozisyonunu bir kez daha aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, dün Güney Koreli mevkidaşı Park Jin ile telefon görüşmesinde Seul'un uyguladığı sınır tedbirlerine dair endişelerini dile getirmiş, hükümetin "objektif ve bilimsel bir tutum izlemesini umduklarını" belirtmişti. Bakan Çin, görüşmede vizelerin askıya alınacağına değinmemişti.

Güney Kore ve Japonya, Çin'in 8 Ocak'tan itibaren sınırlarını açacağını duyurmasının ardından sınır aşırı yayılma endişesiyle Çin'den gelen yolculara tedbir alacağını bildiren ülkeler arasında yer almıştı.

Güney Kore, Çin'den gelen yolculardan seyahat öncesinde ve varışta PCR testi yaptırmalarını isterken, 31 Ocak'a kadar Çin vatandaşlarına kısa süreli vize vermeyi durdurmuştu.

Hükümet, ayrıca Güney Kore ile Çin arasındaki uçuşları yalnızca başkent Seul'deki Incheon Havalimanı ile sınırlayarak Busan, Daegu ve Jeju şehirlerine uçuşları askıya almıştı.

Japonya da aynı şekilde Çinli yolculara test zorunluluğu getirirken, bazı şehirlere uçuşları askıya almıştı.

Birçok ülkenin, Çin ve bölgelerinden seyahat edenlere yönelik önlemlerini duyurmasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, önlemlerden bazılarının "orantısız" ve "kabul edilmez" olduğunu, siyasi ve ayrımcı amaçlar için kullanıldığını savunarak "Farklı durumlara yanıt olarak, karşılıklılık esasına göre, mukabil tedbirler alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : çin güney kore kuzey kore
Başarı saygıyı getirdi

Başarı saygıyı getirdi
Fuat rolünün karakterini sevmiş

Fuat rolünün karakterini sevmiş
Sessiz Zehra

Sessiz Zehra
Şaşırtan final kararı

Şaşırtan final kararı
İDOB'la AKM sahnesinde

İDOB'la AKM sahnesinde
Ailece kar tatili

Ailece kar tatili
Siyah beyaz ilgi

Siyah beyaz ilgi
Güzelliğini annesinden almış

Güzelliğini annesinden almış
Müslüm Gürses'in şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses'in şarkısını yorumladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX