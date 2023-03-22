Çin Devlet Başkanı'nın Rusya ziyaretinin "endişe verici" olduğunu söyledi
Kaynak: AA
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova ziyaretinin "endişe verici" olduğunu belirterek, "Çin'i, Rusya'nın saldırgan uluslararası politikasını desteklememeye ikna etmeye çalışıyoruz." dedi.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Polonya'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Morawiecki, yeni bir jeopolitik düzenin doğduğunu söyledi.
Morawiecki, Japonya'nın Asya'da, Polonya'nın ise Avrupa'da güvenlik için önemine değinerek Kişida'ya Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret için teşekkür etti.
Kişida'nın Kiev ziyaretinin, özgürlük ve demokrasiye desteğin sembolü olduğunu vurgulayan Morawiecki, emperyalizmin tehlikelerinin farkında oldukları değerlendirmesinde bulundu.
Morawiecki, Japonya ile barış, istikrar ve özgürlük konularında benzer düşündüklerine dikkati çekerek, iki ülkenin daha yakın işbirliği yapması gerektiğini belirtti.
Çin Devlet Başkanı Şi'nin Moskova ziyaretinin endişe verici olduğunu dile getiren Morawiecki, "Çin'i Rusya'nın saldırgan uluslararası politikasını desteklememeye ikna etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
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