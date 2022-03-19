VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beyaz Saray: Çin Rusya-Ukrayna konusunda ne tarafta duracağına karar vermeli
Çin Devlet Başkanı: Ülkeler savaş meydanında karşı karşıya kalmamalı
Marmaray seferleri uzatıldı
Emine Erdoğan'dan Kızılay'a destek çağrısı
Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşıyla görüştü
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ışık gösterisi yapıldı
Putin ve Macron Ukrayna'daki durumu görüştü
İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Beykoz'da mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Rusya, Ukrayna'daki biyolojik silah iddialarıyla ilgili BM üyelerine dosya dağıttı
Türkiye'de vaka sayısı 20 binin altında
Kocaeli'de PKK operasyonu: 12 şüpheli yakalandı
Bebeğine şırıngayla çamaşır suyu içiren kadın tutuklandı
Zelenskiy: Rusya 90'lı yıllara geri dönecek
Kim Boo-Kyum: 1915 Çanakkale Köprüsü uluslararası lojistik açıdan önemli
Putin 24 Şubat'tan beri ilk kez halkın karşısına çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşları azaltma kararı
Yoğun kar yağışı geliyor
129 yıllık Osmanlı sancağı Türkiye'de!
AB'den Türkiye yorumu
TEKNOFEST Drone Şampiyonaları İçin Son Başvuru Tarihi 01 Nisan
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu” bu akşam saat 20.00
TÜGVA'ya karşı kumpasın kritik ismi için hapis talebi
Büyük fayda sağlayacak
19 Mart 2022 Cumartesi 00:44:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 00:44:00

Çin Devlet Başkanı: Ülkeler savaş meydanında karşı karşıya kalmamalı

Kaynak: AA

ABONE OL

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Joe Biden'a, "Ukrayna'daki olaylar bir kez daha gösterdi ki ülkeler savaş meydanında karşı karşıya kalma noktasına gelmemeli" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Şi ile Biden arasında bugün yapılan ve yaklaşık 2 saat süren video konferans görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Başkan Şi, çatışmanın kimsenin çıkarına olmadığını söyleyerek, barış ve güvenliğin uluslararası toplumun en çok değer vermesi gereken şey olduğununun altını çizdi.

"UKRAYNA KRİZİ GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİL

Geçen kasım ayında yaptıkları ilk sanal toplantıdan bu yana uluslararası toplumda yeni önemli gelişmeler olduğuna dikkati çeken Şi, barış ve gelişmenin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğu aktardı.

Şi, "Ukrayna krizi görmek istediğimiz bir şey değil." ifadesini kulandı.

Çatışmanın kimsenin çıkarına olmadığını yineleyen Şi, "Olaylar bir kez daha gösterdi ki ülkeler savaş meydanında karşı karşıya kalma noktasına gelmemeli." görüşünü paylaştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve dünyanın önde gelen iki önemli ekonomisi olarak ABD ve Çin, uluslararası sorumluluğun omuzlanması ve barış ve huzur için çalışılması gerektiğini vurguladı.

Etiketler : Çin Dışişleri Bakanlığı ABD Ukrayna
En çok satanlar listesinde

En çok satanlar listesinde
Bir süre kafamı dinleyeceğim

Bir süre kafamı dinleyeceğim
Kazak işi Türkiye'de rekor kırdı

Kazak işi Türkiye'de rekor kırdı
Boşandılar

Boşandılar
Ailecek tatil

Ailecek tatil
‘Kuruluş Osman'a taze kan

‘Kuruluş Osman'a taze kan
Filmde ‘İntikam Oyunları'

Filmde ‘İntikam Oyunları'
Televizyona iş yok artık

Televizyona iş yok artık
Sinemada boy gösterecek

Sinemada boy gösterecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER