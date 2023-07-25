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25 Temmuz 2023 Salı 11:30:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 11:30:00

Çin Devlet Başkanı Şi'den ekonomik büyüme için iç talebin artırılması çağrısı

Kaynak: AA

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ekonomik büyüme için iç talebin arttırılması gerektiğini söyledi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve parti dışı üyelere seslenen Şi, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şi, ekonomik büyüme için iç talebin etkin şekilde artırılması gerektiğini belirterek, tüm sektörlerde "yeni bir kalkınma stratejisinin uygulanmasının" önemine dikkati çekti.

Yılın geri kalanında ekonominin iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Şi, iç talebin yetersiz kalması ve kilit sektörlerde risklerin fazla olması nedeniyle Çin ekonomisinin yeni zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Çin'in yayımlandığı son ekonomik verilere göre, ülke ekonomisinde büyüme ikinci çeyrekte yıllık bazda piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 13 Temmuz'da Çin ekonomisinin, yeniden açılmayla ilk çeyrekteki güçlü performansın ardından düşük yatırım, zayıf ihracat ve azalan iç talep nedeniyle yavaşladığını açıklamıştı.

Çin hükümeti, martta yapılan Ulusal Halk Kongresi'nde, bu yıl için yüzde 5 civarında büyüme hedefi açıklamıştı.

Etiketler : çin şi cinping ekonomi
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