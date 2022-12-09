VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'7 bin 500 denetçiyle 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık'
Çin Devlet Başkanı: Filistin halkının uğradığı zulüm devam edemez
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Akdeniz'e kıyısı olan AB ülkeleri 'enerji krizine karşı ortak çözüm' çağrısı yaptı
Lübnanlı bir baba, ölen çocuğunun naaşını hastaneden almak için arabasını rehin verdi
Beyaz Saray: Rusya-İran ilişkileri tam teşekküllü bir savunma ortaklığına dönüşüyor
Türkiye ABD'ye Türk boğazlarındaki emniyetin önemini anımsattı
Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Abbas, İsrail'de 'iki devletli çözüme inanan ortak bulamadıklarını' söyledi
Musk, Twitter'da kullanılmayan 1,5 milyar hesabı silecek
Türksat 6A 2023'te uzayda olacak
ABD'den Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık yeni savunma yardımı
Bakan Akar: 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir
Muş'ta iki aile arasındaki arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Üniversite öğrencileri için yurt kapasitesi 850 bine çıktı
Radev: Türkiye ve Bulgaristan arasındaki işbirliği bölgenin güvenliği açısından çok önemli
Zelenskiy: Rus füzelerinin yüzde 62'si sivilleri hedef aldı
Başkan Erdoğan, Gazprom Başkanı Miller ile görüştü
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
Putin ile Paşinyan Bişkek'te görüştü
Giresun Üniversitesi Diş Fakültesi Hastanesi bir ay içerisinde hizmete giriyor
Bakan Akar'dan mühimmata 'cemaate selam' yazıldığı iddialarına yalanlama
Bakan Yanık: Mağdurun müracaatıyla birlikte mesele takibimizdeydi
Twitter'da Musk yönetiminde temizlik işçileri tazminatsız işten çıkarıldı
09 Aralık 2022 Cuma 23:59:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 23:59:00

Çin Devlet Başkanı: Filistin halkının uğradığı zulüm devam edemez

Kaynak: AA

ABONE OL

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Filistin halkının gördüğü zulmün devam etmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ülkesinin, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini söyledi.

"Filistin halkının gördüğü tarihi zulüm ve meşru haklarının pazarlık konusu yapılması sürdürülemez." diyen Şi, Filistin'e Birleşmiş Milletlerde (BM) tam üyelik verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Şi, zirvenin, Arap ülkeleriyle ilişkilerde "dönüm noktası" olduğunu söyledi

Şi, Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nin, Çin ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerde dönüm noktası olduğunu vurguladı.

İki taraf arasındaki ilişkilerin barış, uyum, hakikat arayışı ve medeniyetler arası diyalog üzerine kurulu olduğunu ifade eden Şi, Arap ülkelerinin halihazırda dünyada barış ve adaletin tesisinin gerekliliğine artan bir şekilde vurgu yaptığını kaydetti.

Şi, Arap ülkeleri ile Çin'in işbirliğini güçlendirmesi gerektiğine ve diğer devletlerin iç işlerine karışmama ilkesine bağlı kalınması gerektiğine dikkati çekti.

Çin Devlet Başkanı Şi, Arap ülkeleriyle birlikte, kalkınma, sağlık ve gıda güvenliğinin desteklenmesi gibi ortak taahhütlerin uygulanması konusunda kararlı olduklarını kaydetti.

Zirveye vekaleten başkanlık eden Bin Selman'dan "Arap ülkeleriyle Çin arasında işbirliği" vurgusu

Öte yandan Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'ne, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'a vekaleten Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlık etti.

Veliaht Prens Bin Selman, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Arap ülkeleri ile Çin arasında ticaret, maliye ve yatırım alanlarında işbirliği ile bölgesel ve uluslararası sorunlarda koordinasyonu desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Gıda ve enerji güvenliği dahil olmak üzere uluslararası arenada yaşanan sorunlara dikkati çeken Bin Selman, Çin'in, Suudi Arabistan'ın sürdürülebilir kalkınmayı destekleme ve gıda güvenliğini artırmaya yönelik öncelikleriyle örtüşen girişimlerini takdir ettiklerini söyledi.

Bin Selman ayrıca, Suriye ve Libya'da yaşanan krizlerin sona ermesi ve bu ülkelerde istikrar ve kalkınmanın gerçekleşmesi için yürütülen çalışmaların artırılması gerektiğini vurguladı.

Etiketler : Çin Filistin Devleti Filistin
Hem söyledi hem çekti

Hem söyledi hem çekti
Tiyatro mutluluğu

Tiyatro mutluluğu
Hayali babayla düet yapmak

Hayali babayla düet yapmak
Hastanede sedyeden düşmüş!

Hastanede sedyeden düşmüş!
Bella Hadid benzetmesi

Bella Hadid benzetmesi
Çift terapisi tam not aldı

Çift terapisi tam not aldı
"Hırçınlığım elbisedendi"

"Hırçınlığım elbisedendi"
"Okulun jimnastikçi kızıydım"

"Okulun jimnastikçi kızıydım"
Emmy Ödüllü Amerikalı oyuncu Kirstie Alley 71 yaşında öldü

Emmy Ödüllü Amerikalı oyuncu Kirstie Alley 71 yaşında öldü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX