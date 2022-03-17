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17 Mart 2022 Perşembe 12:29:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 12:29:00

Çin, artan omicron vakaları karşısında salgınla mücadele yönergesini güncelledi

Kaynak: AA

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Çin, son haftalarda omicron varyantı taşıyan vakaların artmasıyla yeniden ivme kazanan Kovid-19 salgınıyla daha etkin mücadele edebilmek için teşhis, tedavi ve karantina yönergelerinde değişikliğe gitti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yayımladığı yeni yönergede, hızlı tanı için antijen testlerinin kullanımının yanı sıra daha önce kullanımına onay verilen Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 ilacı ile Çinli biyo-teknoloji şirketi Brii Biosciences tarafından geliştirilen "moloklonal antikor terapisinin" tedavi amaçlı kullanımını onayladı.

Güncellenen yönergede, "az" ve "orta" seviye belirti gösteren hastaların bundan böyle hastanede tedavi yerine merkezi karantinada tutulacağı belirtildi.

Komisyon, karantina protokolündeki değişikliğin, salgında hakim hale gelen omicron varyantının çoğunlukla "orta" veya "az" hastalık belirtisine yol açtığı ve hastanede tedavi gerektirmediğini gösteren veriler ışığında yapıldığının altını çizdi.

Yeni kurallarla "az" veya "orta" düzeyde hastalık belirtisi gösteren kişilerin, belirtiler ağırlaşmadığı sürece hastaneye kaldırılmasına gerek olmayacak. Söz konusu kişilerin 14 gün merkezi karantinada kalması yeterli olacak. Bulundukları bölgenin risk durumuna göre kişilerden ayrıca 7 gün evlerinde tıbbi gözetim altında kalmaları istenebilecek.

Güncellemenin, omicron varyantının yayılması sonucu vaka sayısının artacağı öngörüsüyle sağlık sistemini gereksiz yük altında bırakmamak için yapıldığı anlaşılıyor.

Çin'de omicron varyantını taşıyan yurt içi kaynaklı vakalar, bu ay 28 eyalet ve bölgede 15 binden fazla kişiyi etkiledi. Günlük vaka sayısı 14 Mart'ta 3 bin 602'ye kadar çıktı. Belirti göstermediği için genel toplama dahil edilmeyen "asemptomatik" vakalarla sayı 5 binlere kadar ulaştı.

Vakaların yoğun görüldüğü 3,6 milyon nüfuslu Cilin ve 17,5 milyon nüfuslu Şıncın kentlerinde bu hafta başında karantina ilan edildi, ülkenin en büyük kenti Şanghay'a ulaşım kısıtlaması getirildi.

"Sıfır vaka" stratejisi için sınama

Bulaşıcılığı yüksek omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınama oluşturuyor.

Kovid-19 vakalarını, ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Dünyanın diğer ülkeleri Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl değiştireceği henüz belirsizliğini koruyor.

Son 24 saatte 1317 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 1226'sı yurt içi kaynaklı 1317 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 742 vakanın görüldüğü Cilin, 99 vaka ile Fucien, 83 vaka ile Guangdong ve 62 vaka ile Liaoning, en fazla yerel vakanın kaydedildiği eyaletler oldu.

Guangdong eyaletinde hafta başında karantina altına alınan Şıncın şehrinde 71 yerel vakaya rastlandı.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip Tiencin'de 48, Şanghay'da 8 ve başkent Pekin ile Çongçing'de ise 4'er yerel vakaya rastlandı.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 91 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de can kaybı gerçekleşmedi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 123 bin 773 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong

Hong Kong'da da Kovid-19'un omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini sürdürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 29 bin 272 Kovid-19 vakası tespit edildi, 217 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca önceki günlerde rapor edilmeyen 61 ölüm daha kayıtlara geçti.

Merkez, yılbaşından bu yana devam eden salgın dalgasının 962 bin 581 kişinin enfekte olduğunu, 4 bin 624 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 975 bin 212 vaka kaydedildi, 4 bin 847 kişi yaşamını yitirdi.

Etiketler : Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ÇİN KORONA
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