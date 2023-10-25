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25 Ekim 2023 Çarşamba 21:44:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 21:44:00

Çin araştırma gemisi Sri Lanka'da demirledi

Kaynak: AA

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Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kapila Fonseka Çin'in "Şi Yan 6" isimli araştırma gemisinin başkent Kolombo'da 28 Ekim'e kadar demirlediğini duyurdu.

"Şi Yan 6" adlı Çin araştırma gemisi, Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'daki limana demir attı.

Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kapila Fonseka'nın açıklamasına göre, Şi Yan 6'nın, başkent Kolombo'nun ana limanına ikmal amacıyla 28 Ekim'e kadar demir atmasına izin verildi.

Fonseka, demir atan geminin araştırma yapmasına izin verilmediğini, verilen iznin "çok açık" olduğunu ifade etti.

HİNDİSTAN TARAFI "ENDİŞELİ"

Hindustan Times'ın haberinde de Hindistan'ın Hint Okyanusu'nda Çin donanmasının "genişlemesinden endişe duyduğu" öne sürüldü.

Haberde, Şi Yan 6'nın, donanma operasyonlarında denizaltıların kullanımına ilişkin deniz yatağındaki durumu araştırdığı iddia edildi.

Hindistan'ın daha önce de Çin'in Hint Okyanusu'ndaki söz konusu faaliyetlerine "itiraz ettiği" kaydedilen haberde, Şi Yan 6'nın Sri Lanka'ya demir atmasından, "ciddi endişe duyulduğu" belirtildi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre ise Hint Okyanusu'nun doğusunda 80 gün boyunca seyredecek olan Şi Yan 6'daki 13 araştırma ekibi, 28 bilimsel proje üzerinde çalışacak.

ÇİN'İN YUAN WANG 5 İSİMLİ ARAŞTIRMA GEMİSİ SRİ LANKA'YA DEMİR ATMIŞTI

Çin'e ait Yuan Wang 5 adlı araştırma gemisi de 2022'de Sri Lanka'nın güneyindeki Hambantota'ya gecikmeli olarak demir atmıştı.

Geminin demir atmasını geciktiren erteleme talebi, Hindistan Dışişleri Bakanlığının güvenlik gerekçeleriyle konuya dair itirazının ardından gelmişti.

Hint tarafının, geminin Çin Donanmasının olası operasyonları için taktiksel veriler topladığından endişe ettiği belirtilmişti.

Etiketler : Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı Çin araştırma gemisi Kolombo limanı
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