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16 Eylül 2022 Cuma 22:58:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 22:58:00

Çin ana karasında ilk maymun çiçeği vakası görüldü

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Çin ana karasında ilk maymun çiçeği vakası, ülkenin güneyindeki Çongçing şehrinde tespit edildi.

Çin'de Çongçing Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, yaşı ve cinsiyeti belirtilmeyen hastanın yurt dışından gelen yolcu olduğu, COVIDA-19 tedbirleri gereği otel karantinasındayken rahatsızlandığını belirtildi.

Yerel sağlık otoritesinin ve Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yaptığı testlerde maymun çiçeği virüsü taşıdığı doğrulanan hasta, Çin ana karasındaki ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada, sağlık uzmanlarının şehre varışından itibaren karantinada tutulan hastanın henüz hiç sosyal aktivitede bulunmadığı, dolayısıyla hastalığın yayılma riskinin düşük olduğuna işaret edildi.

Çin'de daha önce Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 6 Eylül'de yurt dışından gelen karantinadaki bir yolcuda hastalık tespit edilmişti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 15 Eylül itibarıyla dünya genelinde 60 bin 799 maymun çiçeği vakası tespit edilirken virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti.

Etiketler : ABD maymun çiçeği Sağlık Komisyonu
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