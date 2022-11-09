Çin açısından AB ile iş birliği, rekabete ağır basıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, AB tarafına ilişkilere objektif ve akılcı şekilde bakması çağrısından bulunarak, "Çin ile AB arasında rekabet olduğu muhakkak fakat iş birliği rekabete ağır basıyor" dedi.

Çin ile AB arasındaki ticaretin son yıllarda en yüksek düzeye ulaştığını, iki tarafın uluslararası ve bölgesel sorunlarda iletişimi ve eş güdümü sürdürdüğünü belirten Cao, "Olgular, Çin ve AB'nin geniş bir alanda ortak çıkarlara, iş birliği için uzun vadeli bir temele ve kalkınmada birbirini tamamlayan avantajlara sahip olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Cao, Çin'in AB'nin kendine "insan haklarını vaaz etmesini" kabul etmeyeceğini, "insan hakları bahanesiyle içişlerine karışılmasına" karşı olduğunu belirterek, Brüksel'e Çin ile ilişkilerini objektif ve akılcı gözle değerlendirme çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, geçen ayki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından, Çin ile ilişkilerde artan rekabetin iş birliğinin önüne geçtiğini belirterek, "Çin'in tek mesajı artık rekabet. Siyasi rekabet, ekonomik başarı, her düzeyde etki sahibi olma arzusu, Asya, Afrika, Latin Amerika ve diğer bölgelerdeki varlıkları, hepsi bu doğrultuya işaret ediyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AB, 2019'da yayımladığı Çin hakkındaki siyaset belgesinde Pekin ile "iş birliği ortağı, ekonomik rekabet ve sistemik hasım" olarak üç ayaklı bir ilişki yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştı.