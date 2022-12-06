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06 Aralık 2022 Salı 20:46:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 20:46:00

Çin, ABD'yi gerçekleri çarpıtmakla suçladı

Kaynak: AA

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Çin, ABD'yi, ulusal güvenlik politikası ve askeri stratejisiyle ilgili gerçekleri çarpıtmakla suçladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey, Pentagon'un geçen ay yayımladığı "Çin Halk Cumhuriyeti Bağlantılı Güvenlik ve Askeri Gelişmeleri 2022" raporu hakkında değerlendirmede bulundu.

ABD'li savunma yetkililerinin, raporda, Çin'in askeri gelişimi hakkında temelsiz iddialara yer verdiğini, Tayvan sorununu "Çin askeri tehdidi" tezini desteklemek üzere kullandığını savunan Tan, rapor nedeniyle ABD'yi diplomatik kanallardan protesto ettiklerini belirtti.

Tan, Çin'in askeri yapılanmasının ve güvenlik politikasının yalnızca savunma amaçlı olduğunu vurgulayarak, "Askeri kapasitesi ne kadar gelişirse gelişsin Çin asla hegemonya ve yayılma arayışında olmayacak" dedi.

TAYVAN SORUNU

ABD'nin her gittiği yerde bölünme ve cepheleşmeleri kışkırttığı, kargaşa ve felaketlere yol açtığı görüşünü dile getiren Tan, raporla Tayvan sorununu öne sürerek Çin iç işlerine müdahalede bulunulduğunu savundu.

Tan, Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz parçası olduğunun, Tayvan sorununu Çin halkından başka kimsenin çözmeyeceğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Şu anda ABD'de bazıları Tayvan'ı kullanarak Çin'i çevreleme fantazisine saplanmış durumda. Ada'daki Demokratik İlerici Parti otoriteleri de ABD'den destek alarak bağımsızlık arayışına yönelik girişimlerde bulunuyor. Tayvan Boğazı'ndaki gerilimin kökeninde bu tavırlar yatıyor."

Çin'in, Boğaz'ın iki yakasında barışın ve istikrarın sürdürülmesinden yana olduğuna fakat Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik girişimler karşısında güç kullanımını dışlamayacağına ve gereken her tedbiri alacağına işaret eden Tan, "Çin silahlı kuvvetleri her türlü dış müdahale ve ayrılıkçı girişime karşı koyacak güce ve öz güvene sahiptir" ifadesini kullandı.

NÜKLEER GÜÇ

Tan, rapordaki nükleer silahlanma uyarılarına karşı çıkarak, Çin'in nükleer stratejisinin tamamen öz savunma amacına yönelik olduğunu ve her koşulda "ilk kullanan olmama" ilkesine bağlı kalacaklarını bildirdi.

ABD'nin dünyada en fazla nükleer silah başlığına sahip ülke olduğuna dikkati çeken Tan, Washington'ın nükleer silahları kullanma eşiğini düşürdüğü ve taktik nükleer silahların geliştirilmesine yönelik adımlar attığı iddiasında bulundu.

Tan, ABD'nin, Avustralya ve İngiltere ile yaptığı nükleer denizaltı iş birliği anlaşmasının, nükleer silahların yayılmasına yönelik bir adım olduğunu vurgulayarak, Washington yönetimine, Soğuk Savaş mantığını terk etme ve Çin ile ilgili yanlış algısını düzeltme çağrısında bulundu.

Etiketler : Savunma Bakanlığı ABD çin
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