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02 Mayıs 2021 Pazar 08:25:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2021 Pazar 08:25:00

Çin-ABD arasında yeni kriz! Sosyal medya paylaşımını geri çekti

Kaynak: AA

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Çin Büyükelçiliği, ABD'yi "Müslüman ülkelere ölüm götüren" şeklinde tasvir eden paylaşımını geri aldı.

Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, ABD'yi "Müslüman ülkelerin kapısına ölüm götüren" şeklinde tasvir eden sosyal medya paylaşımını geri çekti.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı Twitter'dan, tırpanında İsrail bayrağı taşıyan, ABD bayrağına kuşanmış ölüm meleğinin Müslüman ülkelere uğradığı bir çizim yayımlandı.

Çizimde, kapıları açılan Irak, Libya ve Suriye'den kan sızdığı ve ölüm meleğinin şu an Mısır'ın kapısını çaldığı tasvir edildi.

Tasvirin üstünde ise Japonca "ABD 'demokrasi' getirince, bunlar meydana geliyor." ifadesi yer aldı.

Büyükelçilik, Twitter kullanıcılarının "Bu bir büyükelçiliğin işi midir?", "Resimden ürperdim." gibi eleştirel yorumları sonrası paylaşımını geri çekti.

ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği ise, Twitter paylaşımında, "Tiksindirici paylaşıma tepki veren Japon dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Kökleri ortak değerlere dayanan ABD-Japonya ittifakının bir diğer örneği." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ÇİN ABD SOSYAL MEDYA Büyükelçilik
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