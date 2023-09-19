Başkanlık seçimi süresince Türkiye aleyhine yürüttüğü karalama kampanyalarıyla bilinen FETÖ destekçisi CIA elemanı Michael Rubin, yeni bir provokasyona daha imza attı. Türkiye'nin küresel diplomasiye yön veren konumundan duyduğu rahatsızlığı kaleme alan Rubin, Batılı ülkelere skandal bir çağrıda bulundu.

Son yıllarda art arda yaptığı girişimler ve işbirlikleriyle bölgesel ve küresel çapta geniş bir ağ kuran Türkiye, Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte Batı dünyası için de vazgeçilmez bir pozisyonda konumlandı.

Yürüttüğü diplomasi trafiğiyle Rusya ve Batılı ülkeler arasında bir köprü kuran Türkiye, bölgesel ölçekte de arasında gerilim bulunduğu Yunanistan, İsrail ve Mısır gibi ülkelerle diyalog sürecini yeniden başlattı. Yeni süreçle birlikte enerji işbirliklerine hız veren Türkiye, Rusya ve Çin'le yeni projelere imza atıyor.

FETÖ DESTEKÇİSİNİN YENİ HAZIMSIZLIĞI

Doğu Akdeniz'de yıllardır kararlılıkla sürdürdüğü enerji haklarından geri adım atmayan ve bu sayede bölgede yeni işbirlikleri oluşturmaya başlayan Türkiye'nin küresel alandaki başarıları bazı çevrelerde hazımsızlık yaratmayı da sürdürüyor. Son olarak kritik BM Zirvesi için ABD'nin New York kentinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları, kendine tüm dünya gündeminde geniş yer bulmuş durumda. İsveç'in NATO üyelik sürecinden Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolüne kadar birçok konuda manşetlerde öne çıkan Türkiye'nin hamleleri, daha önce de sayısız kez provokasyona imza atan ABD'li FETÖ tetikçisi Michael Rubin'i rahatsız etti

"TÜRKİYE'Yİ KARANTİNAYA ALIN!"

NATO Zirvesi sırasında da provokasyon kokan analizlere imza atan Rubin, bu kez BM Zirvesi nedeniyle "zor anlar" yaşıyor. Türkiye karşıtı algı operasyonlarına "Türkiye'yi karantinaya alın" başlıklı yazısıyla dahil olan FETÖ destekçisi Rubin, Washington Examiner'da yayınlanan yazısında Türkiye'nin Batı için bir tehdit oluşturduğuna yer verdi.

KURULAN ENERJİ İŞBİRLİKLERİ RAHATSIZ ETTİ

Türkiye'nin bağımsız dış politikası için 'çıkar sağlamak' benzetmesinde bulunan Rubin, "İsrail'in Türkiye'yi, Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını aşma stratejisinin temel taşı haline getirmeyi önermesinden sadece birkaç hafta sonra Türkiye ve Rusya, Türkiye'de bir gaz ihracat merkezi inşası konusunda görüşme konusunda anlaştılar. Türkiye, Ukrayna krizi boyunca olduğu gibi her iki taraftan da çıkar elde etmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

"Türkiye birliği geliştirmek yerine engelliyor" sözlerini kullanan Rubin, G20 Zirvesi'nde üzerinde mutabakata varılan Hindistan-Orta Doğu ticaret koridoru planına ilişkin de yorumda bulundu. "Plana göre, dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne mal gönderecek. Trenler daha sonra kargoyu Suudi Arabistan ve Ürdün üzerinden İsrail'e taşıyacak. Hayfa Limanı'nda mallar Yunanistan'a yolculuk yapacak kargo gemilerine yüklenecek. Süreç karmaşık gibi görünse de aslında zamandan ve paradan tasarruf sağlıyor ve Hürmüz Boğazı, Bab-el-Mendeb ve Süveyş Kanalı gibi stratejik geçiş noktalarını atlıyor" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın bu plana alternatif gösterdiği Irak ve Türkiye üzerinden sağlanan planı savunduğunu aktaran Rubin, "Erdoğan Türkiye'yi atlayan hiçbir rotaya aracılık etmeyeceğini savundu" sözlerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ DIŞLAYIN" ÇAĞRISI

Batılı ülkeleri "Türkiye'ye güvenmemeye" davet eden Rubin, "Belki bir gün Türkiye'nin yönü değişecek ve küresel ekonomi ve enerji altyapısına daha iyi entegre olabilecektir. Ama o gün gelene kadar Batı için en iyi strateji Türkiye'yi karantinaya almaktır" ifadeleriyle "Türkiye'nin küresel denklemden çıkarılması" çağrısında bulundu.

FETÖ'YE VERDİĞİ DESTEKLE BİLİNİYOR

Nefret ve tehdit dolu ifadeler kullanan Rubin, daha önce de 15 Temmuz darbe girişimini savunmuş ve FETÖ'ye açıktan destek vermişti. Rubin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaleme aldığı analizde bu kanlı kanlı girişimin Türkiye için "iyi bir şey" olduğunu yazmıştı.