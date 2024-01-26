VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron ile İstanbul'da görüştü
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 26 bini aştı
"Türkiye'nin güçlenmesi, NATO'nun güçlenmesi demektir"
CIA şefinin Hamas ve İsrail arasında ateşkes ve esir takası görüşmesi yapacağı iddia edildi
Ticari araç sürücülerinin "yaş şartı" düzenlemesinde süre 1 yıl uzatıldı
TİKA, 2024'te Türkiye'nin dost elini dünyaya uzatmaya devam edecek
26 Ocak 2024 Cuma 13:15:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 13:15:00

CIA şefinin Hamas ve İsrail arasında ateşkes ve esir takası görüşmesi yapacağı iddia edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden'ın, CIA Direktörü William Burns'ü Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve büyük çaplı esir takası anlaşması görüşmesi yapmaya göndereceği iddia edildi.

The Washington Post Gazetesinin konuya dair bilgisi olan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililere dayandırdığı haberine göre, Burns, İsrailli ve Mısırlı mevkidaşlarının yanı sıra Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmelere katılmak üzere gelecek günlerde Avrupa'ya gidecek.

Habere göre, söz konusu görüşmelerde, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren (Gazze'deki) çatışmalara en uzun süreli aranın verilmesi ve tüm esirlerin serbest bırakılması konuşulacak.

Çatışmalara verilmesi ön görülen aranın süresi bilinmezken, bazı haberlerde İsrail'in tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında 60 günlük ateşkes önerdiği öne sürülmüştü.

Beyaz Saray yetkilileri dün gazetecilerin Burns'ün seyahati hakkındaki soruya yorum yapmaktan kaçınırken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise "Yeni bir rehine anlaşması yapmak için yürüttüğümüz tartışmalar ciddiyetle yürütülüyor." dedi.

İsrail basınında dün çıkan bir haberde ise Katar'ın, Hamas'ın esir takasına ilişkin müzakereleri askıya aldığını İsrail'e ilettiği iddia edilmişti.

Haberde, "Hamas, Katarlı arabuluculara İsrail'in anlaşmanın ilk aşamasından (esir değişimi) itibaren Gazze Şeridi'ndeki tüm güçlerini çekmesini ve savaşı durdurmasını talep ettiğini iletti." ifadeleri kaydedilmişti.

Etiketler : cia william burns hamas israil ateşkes esir takası
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor
Doğal güzeller

Doğal güzeller

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX