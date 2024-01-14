Cezayir'in batısında 4,3 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Cezayir'in batısındaki Galizan ilinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Cezayir Astrofizik ve Jeofizik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Galizan iline bağlı Vad el-Cuma'nın 11 kilometre güneybatısı olan 4,3 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 18.28'de kaydedildi.
Galizan Sivil Savunma Dairesinden yapılan açıklamada, deprem sebebiyle can ya da mal kaybının yaşanmadığı, sadece korku ve panikten 4 bayılma vakasının kaydedildiği belirtildi.
Sivil Savunma Dairesi, depremin ardından bölgeye ekiplerini seferber etti.
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