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14 Ocak 2024 Pazar 07:15:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 07:15:00

Cezayir'in batısında 4,3 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Cezayir'in batısındaki Galizan ilinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cezayir Astrofizik ve Jeofizik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Galizan iline bağlı Vad el-Cuma'nın 11 kilometre güneybatısı olan 4,3 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 18.28'de kaydedildi.

Galizan Sivil Savunma Dairesinden yapılan açıklamada, deprem sebebiyle can ya da mal kaybının yaşanmadığı, sadece korku ve panikten 4 bayılma vakasının kaydedildiği belirtildi.

Sivil Savunma Dairesi, depremin ardından bölgeye ekiplerini seferber etti.

Etiketler : cezayir galizan deprem
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