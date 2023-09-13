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13 Eylül 2023 Çarşamba 11:48:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 11:48:00

Cezayir'den sel felaketi yaşanan Libya'ya hava köprüsü

Kaynak: AA

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Cezayir makamları, ülkenin doğusundaki bölge ve kentleri vuran sel felaketinin etkileriyle mücadele kapsamında Libya'ya insani yardım ulaştırılması amacıyla 8 büyük askeri uçaktan oluşan bir hava köprüsünün faaliyete geçtiğini duyurdu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un talimatı doğrultusunda, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin, Libya'da birçok şehri vuran kasırgadan etkilenen bölgelere destek ve yardım sağlanması yönündeki talebine yanıt olarak acil insani yardım gönderecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bu yardımlar, Cezayir Hava Kuvvetleri'ne ait 8 büyük askeri uçaktan oluşan hava köprüsüyle ulaştırılacak gıda ve tıbbi malzeme, giyecek ve çadırdan oluşmaktadır." denildi.

Cezayir'in devlet ve millet olarak Libya halkıyla koşulsuz ve sınırsız dayanışma içinde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, Cezayir'in Libya'nın bu zor şartları atlatması için de yanında olmaya devam edeceği kaydedildi.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya resmi haber ajansı LANA, Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurmuştu.

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri de, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini kaydetmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek miktar olduğu ifade edilmişti.

Etiketler : Cezayir Dışişleri Bakanlığı cezayir sel felaketi yardım faaliyeti libya insani yardım
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