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11 Ağustos 2022 Perşembe 19:21:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2022 Perşembe 19:22:00

Cezayir'den İstanbul'a uçak seferleri artırıldı

Kaynak: AA

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Cezayir Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin dört kentinden Türkiye'ye uçak seferlerinin artırıldığını duyurdu.

Cezayir Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Cezayir'in yanı sıra Annaba, Konstantin ve Vahran (Oran) kentlerinden İstanbul'a haftalık toplam sefer sayısı 7'den 14'e çıkarıldı.

Söz konusu adımın Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un hava taşımacılığını geliştirme kararı kapsamında atıldığına vurgu yapılan açıklamada, Tunus ve Katar'a yönelik uçuşların da artırıldığının altı çizildi.

"Türkiye ile ilişkiler ortak tarihi bağların bir yansımasıdır"

Açıklamada ayrıca Cezayir'den Fildişi Sahili, Burkina Faso, Nijer ve Mali'ye de seferler düzenleneceği, Senegal'e de bir ek sefer konulacağı bilgisi verildi.

Cumhurbaşkanı Tebbun, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Cezayir'deki en önemli yatırımcılardan biri olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak tarihi bağların bir yansıması olduğuna dikkati çekmişti.

Etiketler : Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Türkiye
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