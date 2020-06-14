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14 Haziran 2020 Pazar 07:46:00 - Güncelleme:14 Haziran 2020 Pazar 07:46:00

Cezayir'den DSÖ'nün ülkedeki Kovid-19 verilerine tepki

Kaynak: AA

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Cezayir Cumhurbaşkanlığı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Ofisi'nin ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili verdiği rakam ve çıkarımları protesto etti.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Salgın Bilim Kurulu ile yaptığı toplantı sonrasında Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Salgın Bilim Kurulu'nun Cezayir'deki günlük vaka sayılarında Örgütün Afrika Bölge Ofisi tarafından oynamalar yapılmış olmasını şaşkınlıkla karşıladığı aktarıldı.

Afrika Bölge Ofisi tarafından yapılan çıkarımların külliyen geçersiz olduğunun ortaya konulduğu belirtilen açıklamada, Ofisin yetkilerini aştığı ve seçici bazı itibarlara dayanarak yapılmış olabilecek durumun şekil ve içerik olarak reddedildiği ifade edildi.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti yaptığı açıklamada, Afrika genelinde Cezayir, Güney Afrika ve Kamerun'un üç salgın merkezi olduğunu duyurmuştu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 213 bini geçti, 5 bin 734 kişi hayatını kaybetti.

Ölümlerin yüzde 70'i Cezayir, Mısır, Nijerya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Sudan'da kaydedildi. Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.

Cezayir'de resmi verilere göre 10 bin 810 kişi Kovid-19'a yakalanırken, bunlardan 760'ı hayatını kaybetti, 7 bin 420 kişi de iyileşti.

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