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24 Haziran 2020 Çarşamba 10:37:00 - Güncelleme:24 Haziran 2020 Çarşamba 10:37:00

Cezayir'de kabine revizyonu

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Abdulaziz Cerrad başkanlığındaki kabinede kısmi revizyona gitti.

Tebbun'un çıkardığı kararname, Cezayir Devlet Televizyonunda duyuruldu. Buna göre, maliye, enerji, turizm, tarım ve yüksek öğretim bakanlıklarına yeni isimler getirildi.

Kararnameye göre, Maliye Bakanı Abdurrahman Raviye'nin yerine Merkez Bankası Başkanı Eymen bin Abdurrahman, Turizm Bakanı Hasan Mermuri'nin yerine Muhammed Hamidu, Enerji Bakanı Muhammed Arkab'ın yerine Cezayir'in ulusal petrol şirketi Sonatrach'ın eski Başkanı Abdulmecid Attar getirildi.

Söz konusu kararname doğrultusunda, Abdulhamid Hamdan Kırsal Kalkınma ve Tarım Bakanı, Abdulbaki bin Ziyad ise Yüsek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı oldu.

Kabine revizyonuna dışişleri, içişleri, savunma ve sağlık bakanlıkları dahil edilmedi.

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