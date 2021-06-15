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15 Haziran 2021 Salı 21:42:00 - Güncelleme:15 Haziran 2021 Salı 21:42:00

Cezayir'de genel seçimleri Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı

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Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan genel seçimlerin galibi, 105 sandalye ile Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) oldu.

Cezayir'de seçimleri yöneten Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi (ANİE) Başkanı Muhammed Şerfi, düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Halk Meclisindeki 407 temsilcinin belirlenmesi için cumartesi günü yapılan seçim sonuçlarını açıkladı.

Şerfi, UKC'nin, 407 sandalyeli meclisin yüzde 25,79'una tekabül eden 105 sandalyeyi aldığını ve seçimlerin galibi olduğunu söyledi.

Bağımsızların 78, İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi'nin 64, Demokratik Ulusal Birlik (RND) partisinin ise 57 sandalye kazandığını belirten Şerfi, Celfa vilayetinde, 13 olan parlamentonun tüm sandalyelerini UKC'nin kazandığını, Musteganim vilayetinin 8 olan tüm sandalyelerinin de Ulusal Bina Hareketi tarafından alındığını söyledi.

Şerfi, parlamentonun çoğunluğunun gençler, üniversiteliler ve kadınlardan oluşacağını ifade ederek, yeni getirilen açık liste sisteminin, parlamentoda halkın temsili şeklinde düzenlemeye izin verdiğini kaydetti.

Cezayir, 12 Haziran Cumartesi, Ulusal Halk Meclisindeki 407 temsilciyi seçmek üzere sandığa gitmişti. Muhaliflerin boykot çağrısı yaptığı seçimlerde, kayıtlı 24 milyondan fazla seçmenden sadece yüzde 30,2'si oy kullanmıştı.

Etiketler : Cezayir Ulusal Halk Meclisi parlamento
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