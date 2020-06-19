Cezayir'de Covid-19 kaynaklı can kaybı 825'e yükseldi
Kaynak: AA
Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı 825'e yükselirken, Ürdün'de vaka sayısı arttı.
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 nedeniyle 14 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 825 olduğu belirtildi.
Açıklamada, 119 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 11 bin 504'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 8 bin 196'ya ulaştığı söylendi.
ÜRDÜN
Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişide daha Covid-19 tespit edildiği, 11 kişinin ise hastalığı yendiği ifade edildi.
Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 1008, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 708 olduğu belirtildi.
Virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen Ürdün'de, Covid-19 nedeniyle şu ana kadar 9 kişi hayatını kaybetmişti.
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