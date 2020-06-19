Cezayir'de Covid-19 kaynaklı can kaybı 825'e yükseldi

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 nedeniyle 14 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 825 olduğu belirtildi.

Açıklamada, 119 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 11 bin 504'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 8 bin 196'ya ulaştığı söylendi.

ÜRDÜN

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişide daha Covid-19 tespit edildiği, 11 kişinin ise hastalığı yendiği ifade edildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 1008, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 708 olduğu belirtildi.

Virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen Ürdün'de, Covid-19 nedeniyle şu ana kadar 9 kişi hayatını kaybetmişti.