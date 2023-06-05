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05 Haziran 2023 Pazartesi 12:15:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 12:15:00

Cezayir Millet Meclisi Başkanı Salih Kocil: Türkiye, dünyaya demokrasi dersi verdi

Kaynak: AA

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Cezayir Millet Meclisi (Senato) Başkanı Salih Kocil, "Bu seçimlerde Türkiye, dünyaya demokrasi dersi verdi, gurur duyuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne katılmak üzere Ankara'ya gelen Kocil, değerlendirmelerde bulundu.

Kocil, "Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u temsilen, kardeşi ve dostu Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmek için buradayım." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki seçimlere, dünyanın ve Cezayir halkının büyük ilgi gösterdiğine işaret eden Kocil, "Bu seçimlerde Türkiye, dünyaya demokrasi dersi verdi, bununla gurur duyuyoruz. Demokrasinin ne olduğunu gösterdi. Katılım yaklaşık yüzde 90 civarındaydı, bu da demokrasiden şüphesi olanlara bir ders oldu." değerlendirmesini yaptı.

Kocil, "tarihi" olarak nitelediği seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'a güven yenilendiğini belirterek, "Biz de Türk hükümeti, Türk halkı ve Türk medyasıyla bu sevinci paylaşmak için bugün buradayız." dedi.

"CEZAYİR-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ÇOK SAĞLAMDIR"

İki ülke arasındaki ilişkilerde istenilen seviyede olduklarını vurgulayan Kocil, "Cezayir-Türkiye ilişkileri çok sağlamdır. İkili ilişkiler gelecekte daha da desteklenerek güçlenecek." diye konuştu.

Salih Kocil, ülkelerinde demokrasiye büyük önem verdiklerini aktararak, dünyadaki gelişmelerde Türkiye ile koordinasyon içinde olacaklarını, ekonomik alanda da işbirliğinin artacağını sözlerine ekledi.

Etiketler : türkiye demokrasi recep tayyip erdoğan salih kocil cezayir
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