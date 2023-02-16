VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
2 müteahhit yaptıkları binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti
Depremin 248. saatinde kurtarılan genç kız, doktorları şaşırttı
Depremde yıkılan binayla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan müteahhit tutuklandı
Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Elbistan'a içme suyu verilmeye başlandı
Japonya'dan Türkiye ve Suriye'ye 27 milyon dolarlık acil insani yardım taahhüdü
AFAD, Deprem Bilgi Destek Merkezi kurdu
İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefonda görüştü
Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın inşaat mühendisi tutuklandı
Enerji şirketleri depremin yaralarını sarmak için seferber oldu
OHAL ilan edilen illerde sağlık ve yargı alanlarında alınan tedbirler TBMM'de
GİB bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğünü açıkladı
Azerbaycan'dan insani yardım malzemeleri taşıyan tren Türkiye'ye yola çıktı
Depremden etkilenen Adıyaman'da incelemelerde bulundu
Kahramanmaraş'taki depremin ilk anları polis telsizinde
SunExpress, deprem bölgesinden yaklaşık 12 bin kişiyi tahliye etti
Cezayir Kızılayı: Deprem bölgelerinin yeniden imarına kadar Türkiye'ye yardıma hazırız
Adalet Bakanlığı depremde yıkılan binalardan delil toplanmasına ilişkin kılavuz hazırladı
Deprem bölgesinde Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları toplam 1.551 saat 53 dakika uçtu
Azerbaycan'ın insani yardımlarını taşıyan 2 kargo uçağı İncirlik Üssü'ne ulaştı
Türk Kızılay deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini paylaştı
Sismik izolatör teknolojili hastaneler ve dayanıklılığı artırılan okullar İstanbul'un güvenli limanl...
Anadolu Port, insani yardım yüklü bir gemi daha yola çıkacak
Başkan Erdoğan, Stoltenberg'i kabul etti
16 Şubat 2023 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 16:00:00

Cezayir Kızılayı: Deprem bölgelerinin yeniden imarına kadar Türkiye'ye yardıma hazırız

Kaynak: AA

ABONE OL

Cezayir Kızılayı Başkanı İbtisam Hamlavi, “asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerin hemen ardından başlayan yardım çalışmalarının sürdüğünü ve Türkiye'deki deprem bölgelerinin yeniden imarına kadar yardıma hazır olduklarını söyledi.

Cezayir Kızılayı Başkanı Hamlavi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yönelik yardım faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Suriye halklarına taziyelerini sunan Hamlavi, depremlerin ardından Cezayir'in hızla harekete geçtiğini ve deprem bölgesine yardım elini uzatan ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Hamlavi, "Bir afetin meydana gelmesinden sonraki ilk saatlerin herhangi bir insani yardım ve dayanışma harekâtında çok önemli olduğunu, çünkü afetle birlikte ihtiyaçların elzem olduğunu ve müdahalenin çok hızlı olması gerektiğini vurgulamam gerekiyor." dedi.

Cezayir Kızılayı depolarının kısa sürede Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için toplanan yardımlarla dolduğunu belirten Hamlavi, bakanlıklar, resmi kurumlar, şirketler, iş insanları ve halk nezdinde Cezayirlilerin yardım için yekvücut olduğunu dile getirdi.

Toplanan yardımların bir kısmının deprem bölgelerine gönderildiğini, kalanların da kısa sürede gönderileceğini aktaran Hamlavi, kurumunun Cezayir genelinde yardım kampanyasının süreceğini vurguladı.

Cezayir Kızılayı Başkanı, arama kurtarma sonrası süreçte de Türk Kızılay ve Türk makamlarıyla beraber hareket etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Deprem bölgelerinin yeniden imarına kadar Türkiye'ye yardıma hazırız." dedi.

ULUSLARARASI TOPLUM AFETLERE KARŞI BİRLİKTE HAREKET ETMELİ

Cezayir'in Türkiye ve Suriye ile tam bir dayanışma içinde olduğunu hatırlatan Hamlavi, hem depremzedelere yardım hem de yeniden imar konusunda uluslararası topluma da büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Dünya genelinde artan deprem, orman yangınları, sel ve diğer doğal afetlere karşı uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin önemine dikkati çeken Cezayirli yetkili, "Uluslararası toplumun sorumluluğu çok büyük. Çünkü bugün Türkiye ve Suriye'nin başına gelen felaketin yarın nerenin başına geleceğini bilmiyoruz." diye konuştu.

CEZAYİR'İN DEPREMZEDELERE YARDIMLARI

Cezayir'de, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışma amacıyla sosyal medya platformlarından başlayan destek çağrıları kısa sürede geniş kapsamlı yardım kampanyalarına dönüştü.

Cezayirli sporcular, siyasiler ve vatandaşlar depremin ilk gününden itibaren sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Türk devleti ve halkının yanında olduklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başta olmak üzere tüm devlet kadroları taziye ve destek mesajları yayımlayarak Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Türkiye'ye gönderilen 86 kişilik arama-kurtarma ekibinin yanı sıra Cezayir Kızılayından bir tıbbi heyet ile 95 tonluk insani yardım malzemesi de Türkiye'deki deprem bölgesine ulaştı.

Cezayir, 10 Şubat'ta da "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye 30 milyon dolarlık destekte bulunulacağını duyurdu.

Cezayir Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir hükümeti, Cumhurbaşkanı Tebbun'un talimatı üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne 30 milyon dolar, Suriye Arap Cumhuriyeti'ne de 15 milyon dolar mali yardımda bulunma kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Cezayir'in Türkiye ve Suriye ile tam bir dayanışma içinde olduğu ve "bu iki kardeş ülkeye yardımların süreceği" vurgulandı.

Etiketler : cezayir kızılayı deprem bölgeleri imar türkiye yardım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX