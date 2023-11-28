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28 Kasım 2023 Salı 21:11:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 21:11:00

Cezayir, Fransa'ya kaçırılan 2 milyon tarihi belgeyi almaya hazırlanıyor

Kaynak: AA

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Cezayir, "Hafıza Dosyası" olarak isimlendirilen Fransız sömürgeciliği dönemi (1830-1962) dosyalarına yönelik çalışma kapsamında Fransa'ya kaçırılan 2 milyon tarihi belgeyi geri alacak.

Cezayir devlet radyosunun haberine göre, Cezayir Tarih ve Hafıza Komitesi ile Fransa Tarih ve Hafıza Komitesi sömürge dönemine ait 2 milyon belgenin dijital ortama aktarılmış halinin Cezayir'e iade edilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Anlaşma kapsamında ayrıca Fransa'ya kaçırılan Osmanlı dönemine ait 5 metretül çapında 29 rulo ve 13 kayıt defteri ile yağmalanan bazı mülklerin Cezayir'e iade edileceği belirtildi.

Söz konusu anlaşma, Cezayir-Fransa Ortak Tarih ve Hafıza Komitesi tarafından 22 Kasım'da Cezayir'in Konstantin kentinde düzenlenen "arşiv dosyaları, bibliyografya, kronoloji ve yağmalanan mülklerin geri alınması" konulu toplantı sonrasında sağlandı.

Haberde, 19'uncu yüzyıla ait araştırma, basılı ve el yazması kaynaklardan oluşan ortak bir bibliyografyanın tamamlanmasına devam edilmesinin kararlaştırıldığı, anlaşmada sözü geçen belgelerin Cezayir'e iadesinin ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceğine dair detaya yer verilmedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1 Kasım'da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Hafıza Dosyası" olarak isimlendirilen Cezayir'deki Fransız sömürge dönemi (1830-1962) dosyalarına yönelik çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, geçen yıl, Cezayir-Fransa Ortak Tarihçiler Komitesinin, ülkesinin Fransız sömürge döneminin (1830-1962) incelenmesi için görevlendirildiğini açıklamıştı.

CEZAYİR'İN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ 8 YIL SÜRDÜ

Cezayir, 1 Kasım 1954'te başlayan ve 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesinin ardından 132 yıllık Fransız sömürgesine son verdi.

Cezayir makamlarına göre, Fransız sömürgesi, ülkenin servetinin yağmalanması ve ulusal kimliğinin yok edilmesi girişimlerinin yanı sıra arkasında 5 milyondan fazla şehit bıraktı.

Fransız sömürgeciliğinin Cezayir'deki suç dosyası, iki ülke arasındaki ilişkileri on yıllardır etkileyen en önemli konuların başında geliyor.

Cezayir, ilişkilerin tamamen normalleşmesini bu sorunun çözümüne bağlarken, Fransa sorunu görmezden gelmeye devam ediyor.

Etiketler : cezayir hafıza dosyası fransız sömürgeciliği tarihi belgeler
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