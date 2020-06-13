  • BIST
    109835
  • Dolar
    6,8191
  • Euro
    7,6779
  • Altın
    379,3570
İstanbul
19 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Koruma altındaki geyikböceği Diyarbakır'da görüldü
Kocaeli'de feribot seferleri normale dönecek
TCMB'den faiz oranı tespiti
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Galatasaray Çaykur Rizespor'a konuk olacak
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 504 kişi öldü
LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı! Sınav yerlerini öğrenmek için tıklayınız
Türkiye, Libya'da küresel tezgahı bozdu: Dünyaya ders verdik
İletişim Başkanlığı paylaştı! Haritadaki yeri ilk defa gösterildi
İngiltere'de devam eden protestoların ortasında aşırı sağ da sokağa iniyor
Dikkat çeken açıklama: Türkiye gerektiğinde tüm Doğu ve Orta Akdeniz kıyılarına müdahale ederim
Yeni tip koronavirüsten fazla can aldı
Trump'tan seçim sorusuna çok konuşulacak cevap
Dikkat çeken çağrı: Türkiye gibi yönetilmek istiyoruz
Çaresizlik itirafı: Türkiye ve Rusya'nın gösterisini izliyoruz
İsrail'de 'bu kadarına da pes' dedirten olay! Kovid-19 torpili
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bini geçti
BM'den Libya'daki toplu mezarlarlar için kapsamlı ve şeffaf soruşturma çağrısı
Beyaz Saray, sosyal medya kararnamesini basına sızdıran kişinin kovulduğunu açıkladı
BM, Kongo'dan Dubai'ye uzanan altın kaçakçılığı ağını belgeledi
"Libya'daki çekişen taraflar arasındaki gelgit oyununa sürüklenmeyeceğiz"
Toronto'daki camilerde Kovid-19 salgını sonrası ilk Cuma namazı kılındı
Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 108 kişi öldü
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet'ten Kovid-19 sonrası dünya düzeni değerlendirmeleri
13 Haziran 2020 Cumartesi 08:05:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 08:05:00

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun: Libya'daki çekişen taraflar arasındaki gelgit oyununa sürüklenmeyeceğiz

Kaynak: AA

ABONE OL

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin Libya'daki çekişenler arasında tarafsız kalacağını, askeri tercihin çözüm olmadığı görüşünde olduğunu söyledi.

Cezayir resmi televizyon kanalına röportaj veren Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, doğu komşusu Libya'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tebbun "Libya'daki çekişen taraflar arasındaki gelgit oyununa sürüklenmeyeceğiz. Her defasında kaybeden taraf ateşkes ister, kazanan reddeder." ifadelerini kullandı.

Libya konusunda ülkesinin duruşunun net olduğuna dikkati çeken Tebbun, çözümün askeri olamayacağını krizin çözümü için diyalog masasına oturmak gerektiğini aynı görüşü başka devletlerin de desteklediğini dile getirdi.

Tebbun, ülkesinin daha önce "Trablus kırmızı çizgidir, çünkü oranın düşmesi devletin sonu demektir ki sınırları yakınında bir iç savaş başlangıcı var demektir." şeklinde konuştu.

Cezayir'in Libya'daki tüm taraflarla ilişkide olduğunu ve diyalog için ev sahipliği teklifinde bulunduğunu belirten Tebbun, başka bir devletin de ev sahipliği yapmasını desteklediklerini önemli olanın krizin siyasi olarak çözüme kavuşturulması olduğunu vurguladı.

"Ülke sınırları dışında operasyonlara ordunun katılımına ilişkin yasağın ilk kez kaldırılması konusunda Anayasa değişikliği teklifinin gündeme alınma sebebine" ilişkin sorulan bir soruya Tebbun, ülkesinin içinde bulunduğu kabuğundan çıkması gerektiğini ordunun dışarıdaki rolünün Birleşmiş Milletler çerçevesinde barışın sağlanması olduğunu, saldırgan işleri yapmak olmadığını kaydetti.

Tebbun, yurt dışına kuvvet göndermenin Cumhurbaşkanı ya da Genel Kurmay Başkanı'nın yetkileri içinde olmadığını, halkı temsil eden Parlamento'dan onay gerektiğini hatırlattı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER