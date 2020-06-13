Cezayir resmi televizyon kanalına röportaj veren Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, doğu komşusu Libya'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tebbun "Libya'daki çekişen taraflar arasındaki gelgit oyununa sürüklenmeyeceğiz. Her defasında kaybeden taraf ateşkes ister, kazanan reddeder." ifadelerini kullandı.

Libya konusunda ülkesinin duruşunun net olduğuna dikkati çeken Tebbun, çözümün askeri olamayacağını krizin çözümü için diyalog masasına oturmak gerektiğini aynı görüşü başka devletlerin de desteklediğini dile getirdi.

Tebbun, ülkesinin daha önce "Trablus kırmızı çizgidir, çünkü oranın düşmesi devletin sonu demektir ki sınırları yakınında bir iç savaş başlangıcı var demektir." şeklinde konuştu.

Cezayir'in Libya'daki tüm taraflarla ilişkide olduğunu ve diyalog için ev sahipliği teklifinde bulunduğunu belirten Tebbun, başka bir devletin de ev sahipliği yapmasını desteklediklerini önemli olanın krizin siyasi olarak çözüme kavuşturulması olduğunu vurguladı.

"Ülke sınırları dışında operasyonlara ordunun katılımına ilişkin yasağın ilk kez kaldırılması konusunda Anayasa değişikliği teklifinin gündeme alınma sebebine" ilişkin sorulan bir soruya Tebbun, ülkesinin içinde bulunduğu kabuğundan çıkması gerektiğini ordunun dışarıdaki rolünün Birleşmiş Milletler çerçevesinde barışın sağlanması olduğunu, saldırgan işleri yapmak olmadığını kaydetti.

Tebbun, yurt dışına kuvvet göndermenin Cumhurbaşkanı ya da Genel Kurmay Başkanı'nın yetkileri içinde olmadığını, halkı temsil eden Parlamento'dan onay gerektiğini hatırlattı.