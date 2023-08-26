Çevreciler, Paris'te protesto yaptı
Fransa'da çeşitli vilayetlerde planlanan yapay su havuzu inşaatlarına karşı çıkan çevreciler, Paris başkentine kadar yaklaşık 400 kilometre bisiklet sürerek protesto düzenledi.
Fransa'nın Deux-Sevres vilayetinden "Su konvoyu" adı altında 18 Ağustos'ta yola çıkan bisikletli çevreci dernek ve toplulukların üyeleri, bugün Paris'e ulaştı.
Yapay su havzalarının doğa için zararlı olduğunu savunan çevreciler, Paris sokaklarında bisiklet sürdü.
Çevreciler, ardından Ekolojik Dönüşüm Bakanlığının önünde oturma eylemi yaptı.
Yaklaşık 400 kilometre pedal çeviren bisikletli çevreciler, Deux-Sevres vilayetinde yapımı devam eden yapay su havzaları projesinin durdurulmasını istiyor.
Çevreciler, Charente ve Vendee vilayetlerinde ise yeni su havzalarının inşa edilmesine karşı çıkıyor.
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