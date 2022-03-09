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09 Mart 2022 Çarşamba 18:53:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 18:53:00

Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik tamamen kesildi

Kaynak: AA

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Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo, Çernobil Nükleer Santrali'nde elektriğin tamamen kesildiğini açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Çernobil'deki yedek jeneratörler sadece 48 saatlik kapasiteye sahip" dedi.

Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Rus işgalcilerin düşmanca eylemleri sonucunda Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik tamamen kesildi" ifadesi kullanıldı.

Bölgede devam eden saldırılar nedeniyle santralde güç kaynağının yeniden başlatılması için onarım çalışmalarının imkansız hale geldiği vurgulanan açıklamada, Ukrayna tarafından durumun izlendiği ve tüm süreçler hakkında bilgilendirme yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN İZİN TALEBİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kontrolünü ele geçirdiği Çernobil Nükleer Santrali ve oradaki tüm nükleer tesisleri besleyen tek elektrik şebekesinin hasar gördüğünü söyledi.

"Uluslararası toplumu, Rusya'dan acilen ateşkes talep etmeye ve elektrik arzını gidermek için onarım çalışmalarına izin vermeye çağırıyorum."

"RADYASYON SIZINTILARI KAÇINILMAZ HALE GELECEK"

Kuleba, Çernobil'deki yedek jeneratörlerin sadece 48 saatlik kapasiteye sahip olduğuna işaret etti.

"Bu saatten sonra kullanılmış nükleer yakıt için depolama tesisinin soğutma sistemleri duracak ve radyasyon sızıntıları kaçınılmaz hale gelecek. Putin'in barbarca savaşı tüm Avrupa'yı tehlikeye atıyor. Bu derhal durdurulmalı."

Çernobil Nükleer Santrali, 24 Şubat'ta Rus birlikleri tarafından ele geçirilmiş, daha sonra santraldeki nükleer izleme sistemlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna veri aktarmayı durdurduğu açıklanmıştı.

Etiketler : Ukrayna Çernobil Nükleer Santrali Rusya
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