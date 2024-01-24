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24 Ocak 2024 Çarşamba 21:46:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 21:46:00

CENTCOM saldırıyı duyurdu: Husiler balistik füze ile vurdu

Kaynak: AA

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki Husiler'in ABD bayraklı gemi yönüne 3 gemisavar balistik füze fırlattığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilerin, kontrol ettikleri bölgelerden ABD bayraklı bir ticari yük gemisi yönünde 3 gemisavar balistik füze ateşlediğini bildirdi.

CENTCOM'un X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, Husilerin, yerel saatle 14.00 sularında Aden Körfezi'nde seyreden ABD bayraklı bir ticari yük gemisi yönünde 3 gemisavar balistik füze fırlattığı bildirildi.

Füzelerden birinin denize düştüğü aktarılan açıklamada, diğer 2 füzenin USS Gravely askeri gemisince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu ABD bayraklı ticari yük gemisinin hasar almadığı ve yaralıların olmadığı belirtildi.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Etiketler : ABD CENTCOM Husiler gemisavar füzeleri
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