VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
France 24 böyle yorumladı! “HDP, Altılı Masa'dan garantiler isteyecek”
Netanyahu'dan Batı Şeria'da yerleşke kararları
Seçim yasakları açıklandı
36 siyasi partinin seçime girme yeterliliği kararı Resmi Gazete'de
İstanbul'da vapur seferleri yapılamıyor
Bakan Çavuşoğlu: Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenlenecek
Deprem sonrası en çok göç Ankara'ya
Suriye'nin kuzeydoğusunu ziyaret etti
Bakan Akar, Hatay'da Türk Silahlı Kuvvetleri Lojistik Destek Üssü'nde olacak
"Allah devletimize zeval vermesin"
"Tarım arazilerine konut inşa ediliyor" iddiası da boş çıktı
Yılbaşından bu yana 22 bin deprem oldu
Adana'da korkutan deprem
AFAD Başkanı Sezer: Can kaybımız 47 bin 975'e yükseldi
Bakan Kurum: 27 bin 253 konutun yapımına fiilen başladık
Depremzede çocuklar moral buldu
Tren garı işyeri vagon evi
Onbeşliler gardaşlarının yanında!
Yaraları saran resim analizi
Gölge oyunuyla yüzler gülüyor
WhatsApp'a yeni emojiler geldi
Depp'in konserine 18 yaş sınırı
Festivalde Girik'e saygı duruşu
Devrim GS ailesine girdi
12 Mart 2023 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:12 Mart 2023 Pazar 07:30:00

CENTCOM Komutanı Kurilla, Suriye'nin kuzeydoğusunu ziyaret etti

Kaynak: AA

ABONE OL

CENTCOM Komutanı ABD birlikleri ve SDG adını kullanan PKK/YPG unsurlarıyla görüşüp DEAŞ'lıların tutulduğu yerleri ziyaret etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın Suriye'nin kuzeydoğusuna bir ziyaret düzenlediği bildirildi.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada Kurilla'nın 8 Mart'ta bölgede "ABD birlikleri ve terör örgütü DEAŞ'la mücadele bağlamında kilit rol oynayan yerleri" ziyaret ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Kurilla, ABD'nin ortağı olan ve DEAŞ'a karşı operasyonlar düzenleyen (PKK/YPG) SDG'yi de ziyaret etti." ifadesine yer verilirken, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'lilerin "DEAŞ'a karşı her gün operasyon düzenlediği" iddia edildi.

Kurilla'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan Haseke ilinde DEAŞ'lıların tutulduğu yerleri de ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, DEAŞ'lı ailelerin bulunduğu Roj ve Hol Kamplarını da gittiği kaydedildi.

Açıklamada, Kurilla'nın "İlk elden, çocukların ne kadar kötü koşullarda yaşadığını gördüm. Hol Kampı insanların çektiği acıyı açık bir şekilde ortaya koyuyor. Tek kalıcı çözüm, buradaki kişilerin zamanlı ve başarılı bir şekilde kendi ülkelerine iade edilmesi." ifadelerine yer verildi.

ABD GENELKURMAY BAŞKANI DA ZİYARET ETMİŞTİ

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de 4 Mart'ta Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti.

Milley'in Suriye'de sadece ABD askerleri ile görüştüğü iddia edilmişti. Ziyaretin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve Milley'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istenmişti.

Etiketler : centcom pkk ypg deaş abd merkez kuvvetler komutanlığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX