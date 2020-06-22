Cemal Kaşıkçı'nın yakın arkadaşına uyarı: Hedeftesin, arkanı kolla

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22 Haziran 2020 Pazartesi 09:46:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 09:47:00

Cemal Kaşıkçı'nın yakın arkadaşı Ömer Abdülaziz'e uyarı: ‘Hedeftesin, arkanı kolla'

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Bir süredir Kanada'da sürgün hayatı yaşayan rejim muhalifi Suudi aktivist Ömer Abdülaziz'in hayatının tehlikede olduğu açıklandı.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın yakın dostu Ömer Abdülaziz de aynı kaderi yaşamaktan korkuyor.

The Guardian’dan aktardığı habere göre, Kanadalı yetkililer, rejim muhalifi Suudi aktivist Ömer Abdülaziz’in hayatının tehlikede olduğunu ve kendisini korumak için gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili konuşan Ömer Abdülaziz, şunları kaydetti:

“Kanadalı yetkililer, benim potansiyel bir hedef olduğumla ilgili önemli birtakım bilgilere ulaştı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve ekibi, bana zarar vermek istiyor. Bu belki bir suikast olur, belki adam kaçırma olur; fakat iyi bir şey olmayacağı kesin.” (Aksam.com.tr)

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