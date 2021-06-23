Kaşıkçı'yı öldürenler ABD'de eğitim almış!

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23 Haziran 2021 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:23 Haziran 2021 Çarşamba 09:30:00

Cemal Kaşıkçı cinayeti: New York Times, Suudi gazeteciyi öldüren ekipten 4 kişinin ABD'de eğitim aldıklarını iddia etti

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Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda 2018 yılında gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren ekipte yer alan dört Suudi yetkilinin ABD'de askeri eğitim aldığı ortaya çıktı.

New York Times, paramiliter eğitimin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan bir sözleşme çerçevesinde özel sermaye fonu Cerberus Capital Management'ın sahibi olduğu Tier 1 Group tarafından verildiğini belirtti.

Haberde eğitimin savunma ağırlıklı bir eğitim olduğu ve Suudi liderleri korumak için planlandığı ifade edildi.

Cerberus Reuters'ın sorularına henüz cevap vermedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yasalar gereğince bakanlığın "basında yer alan savunma sanayi ihracat lisanslama faaliyetlerine ilişkin iddialar" hakkında açıklama yapamayacağını söyledi.

Price ayrıca ABD'nin Suudi Arabistan politikasında "hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını" öncelik vereceğini söyledi.

Washington Post'ta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ilgili eleştirel yazılar yazan Kaşıkçı 2018 yılında evlilik için belge almaya gittiği İstanbul'un Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda veliaht prens ile bağlantılı bir ekip tarafından öldürülmüş ve vücudu parçalara ayrılmıştı. ABD'de Şubat ayında yayımlanan bir istihbarat raporuna göre veliaht prens Kaşıkçı'nın kaçırılması ya da öldürülmesi için operasyon düzenlenmesine onay verdi.

Etiketler : Cerberus Reuters Washington Post Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Kaşıkçı
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