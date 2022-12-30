Çekya halkı Ukrayna için 3,7 milyon euro yardım topladı

Çekya halkı Ukrayna için 3,7 milyon euro yardım topladı

Uluslararası Prag Radyosunun haberine göre, "Putin'e hediye" adı altında, iş adamı Dalibor Dedek tarafından mayısta başlatılan kampanya kapsamında 3,7 milyon euro toplandı.

Toplanan parayla Ukrayna için Çek yapımı 15 Viktor uçaksavar sistemi satın alınacağı kaydedildi.

Çekya Savunma Bakanlığının, özellikle insansız hava araçlarına (İHA) karşı etkili olan uçaksavarları, Şubat 2023'te Ukrayna'ya teslim etmesinin öngörüldüğü ifade edildi.