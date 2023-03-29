VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Amasya'da tırla çarpışan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
Milli halterci Burcu İldem'den 3 madalya
Batman'da Anadolu el sanatları sergisi açıldı
4 ilde okullar tatil edildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, depremzedelerle iftarda bir araya geldi
Bakan Soylu, Hatay'da depremzedelerle iftar yaptı
29 Mart 2023 Çarşamba 22:27:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 22:27:00

Çekya, Rus ve Belaruslu atletlerin Olimpiyatlar'a katılabilme ihtimaline tepki gösterdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Rus ve Belaruslu atletlerin 2024 Paris Olimpiyatları'na katılabilme ihtimalinin anlaşılır olmadığını söyledi.

Bakan Lipavsky, basına, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin bu iki ülke sporcularına ilişkin yaptığı açıklamayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Lipavsky, Rus ve Belaruslu atletlerin yeniden dünya spor arenasına çıkabilme ihtimalinin söz konusu olmasını anlamlandıramadığını belirterek, Rus sporcuların Rusya tarafından yetiştirildiğini hatırlattı.

Olimpiyat hayalleri yerle bir edilen onlarca Ukraynalı sporcunun savaşta hayatını kaybettiğini belirten Lipavsky, Rus ve Belaruslu atletlerin oyunlara katılabilme ihtimaline tepki gösterdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, dün yaptığı açıklamada, daha önce yasaklı olan sporcuların belirli koşular altında yeniden oyunlara katılabileceğini duyurmuş, bu karara aralarında İngiltere ve Polonya'nın da bulunduğu çok sayıda ülke karşı çıkmıştı.

Etiketler : Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky Olimpiyat Komitesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX