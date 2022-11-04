Çekya, Bamako Büyükelçiliğini kapatıyor
Kaynak: AA
Çekya, güvenlik durumundaki kötüleşme nedeniyle Bamako Büyükelçiliğini kapatacağını duyurdu.
Çekya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik problemi ve Mali'nin "giderek Avrupa'dan uzaklaşması" nedeniyle Bamako Büyükelçiliğinin yıl sonundan önce kapanacağı kaydedildi.
Savunma Bakanı Jana Cernochova da çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Mali'de yürüttüğü Avrupa eğitim misyonu EUTM'de görevli Çek askerlerinin geri çağrıldığını duyurmuştu.
Karara gerekçe olarak "Mali ordusuyla iş birliğinin imkansız bir hal almasını" gösteren Cernochova, EUTM'de görev yapan 120 Çek askerinin ülkeye dönüşünün başladığını belirtmişti.
Çekya'nın Bamako Büyükelçiliği Ocak 2019'da faaliyete başlamıştı.
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