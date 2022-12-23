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23 Aralık 2022 Cuma 18:22:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 18:22:00

Casus yazılım skandalı tüm dünyanın gündeminde

Kaynak: TRT Haber

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Casus yazılımın detayları sızdı. İsrail ordusu firmanın müşterisi olduğu ortaya çıktı.

İsrailli bir güvenlik firmasının siber saldırılarda kullandığı casus yazılımın detayları ortaya çıktı. Yazılım sayesinde, görüntü ve ses kaydı sağlamak için sızılan cihazların önceden kaydettiği görüntüler üzerinde oynama yapılabiliyor. İsrail basınına göre, firmanın müşterileri arasında İsrail ordusu ve birçok batılı devlet kurumu bulunuyor.

İsrailli bir siber güvenlik firmasının geliştirdiği casus yazılımın detayları İsrail basınına sızdı.

Görüntü ve ses kaydetme özelliği olan cihazlara sızılıyor. Müşteriye anlık istihbarat bilgisi sağlanıyor.

Firmanın geliştirdiği teknoloji sadece istihbarat sağlamakla kalmıyor. Kaydedilen görüntünün üzerinde oynama da yapılabiliyor. Örneğin yapılan gizli bir operasyonun izleri güvenlik kamerası kayıtlarından ardında iz bırakmadan temizlenebiliyor.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak siber güvenlik firmasının kurucu ortağı

Şirketle ilgili dikkat çeken bir başka ayrıntı ise eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın ve İsrail ordusu siber güvenlik eski komutanı Yaron Rosen'in şirketin kurucu ortağı olmaları.

İsrail basınına göre firmanın müşterileri arasında İsrail ordusu ve ismi açıklanmayan birçok Batılı ülkenin güvenlik ve istihbarat kurumu yer alıyor.

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group'un geliştirdiği Pegasus casus yazılımı gündeme oturmuştu.

Yazılımın, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi ve ses kaydı alınması gibi casusluk faaliyetleri için onlarca ülkede hükümetler tarafından kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Etiketler : casus yazılım Siber Saldırı Siber Suçlar İsrail
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