13 Haziran 2020 Cumartesi 07:06:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 07:07:00
Capitol Hill'de protestocuların işgal ettiği bölge
Kaynak: AA
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ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesi sonucu ülke genelinde düzenlenen gösteriler sürerken bir grup protestocu Capitol Hill bölgesinde "otonom bölge'' ilan etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Seattle'de göstericilerin kentin Capitol Hill bölgesinde "otonom bölge" ilan etmesine ilişkin, yerel yöneticileri "yeterince sert hareket etmemekle" suçladı ve "Seattle'ın anarşistler tarafından işgal edilmesine izin vermeyeceğiz." dedi.
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