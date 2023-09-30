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Cammu Keşmir'de operasyon: 2 direnişçi öldü
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30 Eylül 2023 Cumartesi 21:38:00 - Güncelleme:30 Eylül 2023 Cumartesi 21:38:00

Cammu Keşmir'de operasyon: 2 direnişçi öldü

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Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde polis ve askerin düzenlediği operasyonda 2 direnişçinin öldürüldüğü bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, polis ve asker, Cammu Keşmir'in Kupwara ilçesine sızmaya çalışan kişilere müdahale etti.

Kupwara polisi, ilçenin kuzeyinde gerçekleşen sızma girişimine yönelik operasyonda 2 direnişçinin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Operasyonda 2 tüfek, 1 tabanca ve çok sayıda merminin ele geçirildiği belirtildi.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi halk oylamasına karşı gelirken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan, Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeyi doğrudan merkezi hükümete bağlı "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" olmak üzere iki "Birlik Toprağına" bölmüştü.

Etiketler : Cammu Keşmir operasyon direnişçi
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