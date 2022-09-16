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16 Eylül 2022 Cuma 16:48:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 16:48:00

California'da sosyal medya şirketlerinin şeffaf olmalarını öngören yasa yürürlüğe girdi

Kaynak: AA

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ABD'nin California eyaletinde, özgürlükleri kısıtlayabileceği gerekçesiyle tartışmalara yol açan sosyal medya şirketlerinin daha şeffaf olmalarını öngören yeni bir yasa yürürlüğe girdi.

ABD'nin California eyaletinde, özgürlükleri kısıtlayabileceği gerekçesiyle tartışmalara yol açan sosyal medya şirketlerinin daha şeffaf olmalarını öngören yeni bir yasa yürürlüğe girdi.

The Washington Post Gazetesi'ne göre, Vali Gavin Newsom, sosyal medya şirketlerinin sosyal medyadaki "nefret ve ayrımcılık" gönderilerinde daha şeffaf olmalarını sağlamak için yeni bir yasayı onayladığını duyurdu.

Newsom, yaptığı yazılı açıklamada, halkın, bu platformların kamusal söylemleri nasıl etkilediğini bilmeyi hak ettiğine işaret ederek "Bu yasa, her gün kullandığımız platformlarda şeffaflık ve hesap verebilirliği getiriyor." ifadesini kullandı.

Sosyal medyanın bir silah haline getirilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Newsom, "nefret ve ayrımcılığın" toplumu ve ülkenin temel değerlerini tehdit etmesine de engel olacaklarını kaydetti.

Yeni sosyal medya yasası, sosyal medya şirketlerinin, platformun politikalarına aykırı kullanıcı davranışlarını içeren hizmet şartlarını her platformda yayınlaması zorunluluğu getiriyor.

Yasa kapsamında ayrıca, sosyal medya şirketlerinin, savcılığa 1 Ocak 2024'ten önce platformların kullanıcı politikaları, politikalara aykırı ve sorunlu paylaşımlara karşı uygulamaya konan yönergeleri ve politikaları ihlal eden içeriklere dair verileri sunması gerekiyor.

Newsom'un yürürlüğe aldığı sosyal medya yasası, ABD Kongresinin bu alanda düzenleme yapmaması nedeniyle eyaletlerin sosyal medyayı şekillendirmede daha büyük rol oynama girişimi olarak görülüyor.

Sosyal medya düzenlemesinin, California eyaletinin sosyal medya platformlarını hesap verebilir hale getirme adımlarının devamı olduğuna işaret edilirken eyalette mayısta çocukların bu platformları fazla kullanımından doğan zararlara karşı, şirketlere 250 bin dolara kadar tazminat davası açma hakkı tanıyan bir yasa da yürürlüğe girmişti.

Yeni sosyal medya yasasına tepkiler yükselmeye başlarken Google, Facebook ve Instagram gibi uygulamaları bünyesinde bulunduran Meta, söz konusu düzenlemeyi anayasal özgürlüklerle ilgili endişelere yol açtığı gerekçesiyle mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

Yasanın hazırlayıcılarından eyalet meclisi üyesi Jesse Gabrie ise "Saklayacak bir şeyleri olmadığı sürece sosyal medya şirketleri neden basit bilgileri açıklamaktan çekiniyor." eleştirisinde bulundu.

Etiketler : abd sosyal medya yasa
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