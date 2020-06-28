ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü

California'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü
Kaynak: AA
ABD'nin California eyaletinde bir perakende dağıtım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.
ABD'nin California eyaletinde polis yetkilileri, silahlı saldırganın, ulusal bir perakende zincirine ait dağıtım merkezinin antreposuna aracıyla daldığını ve tüfekle etraftakilere ateş açtığını bildirdi.
Saldırıda dağıtım merkezi çalışanı Martin Haro-Lozano (45) yaşamını yitirirken, antrepoda bulunanlardan dördü yaralandı.
Polis tarafından silahla vurularak öldürülen 31 yaşındaki erkek saldırganın geçmişte dağıtım merkezinde çalıştığı belirtildi.
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