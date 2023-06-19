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19 Haziran 2023 Pazartesi 09:22:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 09:22:00

Çad askerleri, Sudan sınırında Fransız askerleri gözaltına aldı

Kaynak: TRT Haber

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15 Nisan'dan bu yana çatışmalara sahne olan Sudan sınırında, Fransız askerlerinin izinsiz keşif yaptığı öne sürüldü. Askerlerin Çad ordusu tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

Haftalardır kanlı bir mücadeleye sahne olan Sudan sınırı yine karıştı.

Çad askerlerinin, Fransız askerlerini gözaltına aldığı öne sürüldü. Kayıtlarda gözaltına alınan askerlerin üniformalı ve silahlı olduğu görüldü.

İZİNSİZ KEŞİF YAPTIKLARI AÇIKLANDI

İddiaya göre, Çad ordusuna bağlı askerler, bölgede görev yetkisi bulunmadığı halde izinsiz keşif yaptıkları için Fransız askerleri gözaltına aldı.

Fransız askerlerin Sudan'daki çatışmaları, Çad sınırından takip ettikleri ileri sürüldü.

Söz konusu olayın 8 Haziran'da yaşandığı, görüntülerin yeni ortaya çıktığı belirtildi.

Çatışmalardan kaçan Sudanlılar, Çad'a göç ediyor

Sudan'daki çatışmalardan en çok etkilenen ülkelerin başında komşusu Çad geliyor.

Çatışmalardan kaçan Sudanlılar, Çad'a göç ediyor. Sudan'da Pazar sabahı ülkeye insani yardım ulaştırılması için ateşkes ilan edildi.

72 saatlik ateşkesin yarına kadar devam etmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği de, taraflara ateşkese uyma çağrısı yaptı.

YAKLAŞIK BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sudan'da daha önce de pek çok kez ateşkes ilan edilmiş, ancak taraflar ateşkesi ihlal etmişti.

Sudan ordusu, "Hızlı Destek Kuvvetleri" adlı paramiliter güçlerin 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre olmasını istemiş, "Hızlı Destek Kuvvetleri" ise sivil bir hükümet altında ancak 10 yılda entegrasyonun gerçekleşebileceğini açıklamıştı.

Bu güçler ve ordu arasında başlayan gerginlik, 15 Nisan'da silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkede 3'üncü ayına giren çatışmalarda, yaklaşık bin kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.

Etiketler : çad fransa sudan
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