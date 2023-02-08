Türkiye'deki depremlerle ilgili DSÖ üyeleri bilgilendirildi

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 152. İcra Kurulu toplantısı marjında, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerle ilgili DSÖ ve üye ülkelerin temsilcilerini bilgilendirdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un özel davetiyle İcra Kurulu marjında gayriresmi düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremler ele alındı.

Toplantı, Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuyla başladı.

Büyükelçi Begeç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 6 Şubat'ta, 1939 Erzincan depreminden bu yana en büyük afeti yaşadığını, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana illerinin de bu depremlerden ve 200'den fazla artçı sarsıntıdan olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Depremin neden olduğu zayiat ve bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi veren Begeç, Türkiye'nin, Afet Müdahale Planı kapsamında "4. seviye acil durum" ilan ettiğini ve önceliğinin arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu belirtti.

Begeç, Cenevre'de BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve DSÖ ile yardımların koordinasyonu için temas halinde olduklarını ifade ederek, bugüne kadar Türkiye'ye gelen destek ve dayanışma mesajları için teşekkür etti.

Büyükelçi Begeç, gelişmelerle ilgili DSÖ'yü, diğer ülkeler ile uluslararası kuruluşları bilgilendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.