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29 Kasım 2022 Salı 22:07:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 22:07:00

Emma Raducanu, kraliyet nişanıyla onurlandırıldı

Kaynak: AA

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Büyük Britanyalı tenisçi Emma Raducanu, Birleşik Krallık Kralı 3. Charles tarafından kraliyet nişanı MBE ile onurlandırıldı.

Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle nişanını alan 20 yaşındaki tenisçi, basına yaptığı açıklamada, "Kralımız tarafından bu unvanı almak benim için büyük bir onur, çok minnettarım" ifadelerini kullandı.

2021 ABD Açık'ta kupaya uzanan Raducanu, Virginia Wade'in 1977 yılındaki Wimbledon şampiyonluğunun ardından grand slam kazanan ilk Büyük Britanyalı kadın tenisçi olmuştu.

Etiketler : Emma Raducanu kraliyet nişanı ABD Virginia Wade
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