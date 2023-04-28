Burkina Faso'daki terör saldırısında 33 asker öldü

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gourma eyaletinde konuşlu askeri birliğin kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradığı duyuruldu.

Açıklamada, çıkan çatışmada 40 teröristin etkisiz hale getirildiği buna karşın 33 askerin hayatını kaybettiği ve 12 askerin yaralandığı kaydedildi.

Dünyanın en fakir ülkelerinden Burkina Faso, 2015'ten bu yana komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların düzenlediği saldırıların hedefi oluyor.