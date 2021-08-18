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18 Ağustos 2021 Çarşamba 23:49:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 23:50:00

Burkina Faso'da terör saldırısı: 47 kişi öldü

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Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde sivil ve güvenlik güçlerinin bulunduğu konvoya düzenlenen saldırıda 47 kişi yaşamını yitirdi, en az 19 kişi yaralandı.

Burkina Faso İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, asker ve gönüllü sivil savunma personelini taşıyan bir konvoyun Soum ilçesinin Gorgadji mevkisinde terör saldırısına uğradığı açıklandı.

Saldırıda 30 sivil, 14 güvenlik gücü ve güvenlik güçlerine yardım eden 3 gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu.

58 terörist etkisiz hale getirildi

En az 19 kişinin yaralandığı saldırı sonrası güvenlik güçlerinin 58 teröristi etkisiz hale getirdiği açıklandı.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Etiketler : Burkina Faso terör saldırısı İletişim Bakanlığı
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