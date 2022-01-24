VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin gizli planı ortaya çıktı
THY duyurdu: 52 sefer iptal edildi
Cumhurbaşkanı alıkonuldu
BES rekora koşacak!
Podyumları özlemişim
Biletler tükeniyor, kavgalar oluyor
‘O Ses'te bir ‘Demet' gönderme
Kendi defilesinde modellik yaptı
TEKNOFEST 2022 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları Başladı!
Fatma Girik hayatını kaybetti
Tesla'dan Türkiye hamlesi
Yeni yol haritası masada!
KDV indiriminde sona gelindi
Anahtar Erdoğan'ın elinde!
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı
İşte memur ve emeklinin beklediği maaş zammı!
Çocuklara teknoloji tatili de yaptırılmalı
Pandemide kış depresyonu zirve yaptı: Kasvetli hava ruhunuzu daraltmasın
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 24 Ocak
Omicron'a yeniden yakalanmak mümkün
Paketli gıda 20 dakikada çürük riskini artırıyor
Scholz'tan Rusya'ya 'Ukrayna' eleştirisi
Karayolları açıkladı: İşte yollarda son durum
Türkiye'den 110 ülkeye 209,7 milyon dolarlık Antep fıstığı ihracatı
24 Ocak 2022 Pazartesi 11:39:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 11:39:00

Burkina Faso'da askerler Devlet Başkanı Kabore'yi alıkoydu

Kaynak: AA

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Burkina Faso'da askeri tesislerde silah seslerinin duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin bir grup asker tarafından alıkonulduğu bildirildi.

Burkina Faso'da askeri tesislerde silah seslerinin duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin bir grup asker tarafından alıkonulduğu bildirildi. Dün, hükümet bazı kışlalardan silah seslerinin yükselmesinin ardından ordunun ülkenin kontrolünü ele geçirdiği iddialarını yalanlamıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Burkina Faso Roch Christian Kabore Cumhurbaşkan
Arkadaş paniği!

Arkadaş paniği!
Bayılıyorum beni hep dışlamanıza!

Bayılıyorum beni hep dışlamanıza!
7 sunucudan şikayetçi

7 sunucudan şikayetçi
Radikal karar

Radikal karar
Programa uçuk engeli

Programa uçuk engeli
Gösterinin geliri köy okuluna

Gösterinin geliri köy okuluna
Aşkını şapkasına yazdı

Aşkını şapkasına yazdı
‘Çakallarla Dans 6' heyecanı

‘Çakallarla Dans 6' heyecanı
Polis denetimi gerdi

Polis denetimi gerdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER