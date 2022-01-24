Cumhurbaşkanı alıkonuldu

Burkina Faso'da askeri tesislerde silah seslerinin duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin bir grup asker tarafından alıkonulduğu bildirildi. Dün, hükümet bazı kışlalardan silah seslerinin yükselmesinin ardından ordunun ülkenin kontrolünü ele geçirdiği iddialarını yalanlamıştı.

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