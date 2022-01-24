Cumhurbaşkanı alıkonuldu

24 Ocak 2022 Pazartesi 11:39:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 11:39:00
Burkina Faso'da askerler Devlet Başkanı Kabore'yi alıkoydu
Kaynak: AA
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Son Dakika Haberleri.. Burkina Faso'da askeri tesislerde silah seslerinin duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin bir grup asker tarafından alıkonulduğu bildirildi.
Burkina Faso'da askeri tesislerde silah seslerinin duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin bir grup asker tarafından alıkonulduğu bildirildi. Dün, hükümet bazı kışlalardan silah seslerinin yükselmesinin ardından ordunun ülkenin kontrolünü ele geçirdiği iddialarını yalanlamıştı.
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