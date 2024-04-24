Nasır Hastanesi'nde soykırımcı İsrail vahşeti! 51 Gazzelinin cesedi daha çıkarıldı

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24 Nisan 2024 Çarşamba 18:29:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 18:29:00

Bunun adı soykırım! Nasır Hastanesi'nde 51 Gazzelinin cesedi daha çıkarıldı

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Soykırımcı İsrail saldırıları altındaki Gazze'de bulunan Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezardan 51 ceset daha çıkarıldı. Toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 334'e yükseldi.

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan toplu mezardan 51 cesedin daha çıkarıldığı belirtildi.

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi kompleksindeki toplu mezardaki arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Sevabite, sivil savunma ekiplerinin Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezardan 51 ceset daha çıkardığını belirtti.

Cesetlerden 30'unun kimliğinin belirlendiğini, 21'inin ise henüz belirlenemediğini ifade eden Sevabite, hastane kompleksinde 20 Nisan'dan beri devam eden arama kurtarma faaliyetleri kapsamında toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 334'e yükseldiğini kaydetti.

Sevabite, insan hakları kurumlarına, İsrail'in insanlığa karşı suçları nedeniyle yargılanması için çalışma çağrısında bulundu.

Etiketler : İsrail Gazze soykırım Nasır hastanesi
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