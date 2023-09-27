VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail, 6 Filistinli sivili öldürdü
Fransa Büyükelçisi Dumont, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
Azerbaycan'ın zaferi üçüncü yılında... 2. Karabağ Savaşı'nın şehitleri anıldı
Barış Turgut Kimdir?
Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı terörist sınırda yakayı ele verdi
Başkan Erdoğan, Prens Edward'ı kabul etti
27 Eylül 2023 Çarşamba 16:17:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 16:17:00

Bulgaristan'dan Ukrayna kararı! S-300'ler bölgeye gönderilecek

Kaynak: AA

ABONE OL

NATO ve AB yanlısı Bulgaristan, eski Rus yapımı “defolu” S-300 füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesine karar verdi.

Bulgaristan Parlamentosu, ülke ordusunun elinde bulunan eski Rus yapımı "defolu" S-300 füzelerinin Ukrayna'ya verilmesi kararı aldı.

Bulgaristan ulusal radyosu BNR'nin haberine göre Parlamento, eski Rus yapımı S-300 füzelerinin Ukrayna'ya verilmesini öngören tasarıyı kabul etti.

İktidar koalisyonunu oluşturan, NATO ve AB yanlısı Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB), Değişime Devam (PP) ve Demokratik Bulgaristan (DB) partileri ile koalisyona katılmayan, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, tasarıya destek verdi.

Rusya yanlısı, eski Komünist Partinin çizgisinde siyaset yürüten muhalif Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), tasarıya tepki göstererek oylama öncesi oturumu terk etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta Moskova'yı destekleyen popülist Yeniden Doğuş Partisi de karara karşı çıktı.

Muhalefet partileri, oturumun açık olan ilk bölümünde Savunma Bakanı Todor Tagarev'in istifasını istedi.

BSP milletvekilleri Atanas Zafirov, "Şimdi sözde 'defolu' oldukları gerekçesiyle S-300 füzelerimizi veriyoruz. Sonra 'roketlerimiz kalmadı' diye tüm S-300 sistemlerimizi de vereceğiz." dedi.

Genelkurmay Başkanı General Eftim Eftimov, açıklamasında, "Elimizdeki imkanlar ile onarımı olanaksız olan füzeler, S-300 mevcudumuzun yüzde 3-5'ini oluşturuyor." diye konuştu.

Eftimov, hibe edilecek füzelerin eksikliğinin Bulgaristan'ın güvenliğini olumsuz etkilemeyeceğine işaret ederek "Bu füzeleri sadece Rusya onarabilirdi. Savaştan dolayı bu artık imkansız. Defolu füzelerin saklanması askeri personelimize tehdit oluşturabilir." ifadesini kullandı.

Bulgaristan daha önce de Kiev'e eski ancak hiç kullanılmamış 100 zırhlı araç ve mühimmat vermişti.

Etiketler : bulgaristan s-300 füzeleri ukrayna
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
Tiyatro yapmak istiyor

Tiyatro yapmak istiyor
Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor

Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor
Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX